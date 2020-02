Científics britànics calculen que cada dia hi ha 50.000 casos nous de coronavirus a la Xina

"Si es pensa que totes les infeccions que hi ha són una mena de piràmide, i que a la cúspide de la piràmide es detecten els casos més greus, creiem, probablement, que només el 10% o menys de totes les que hi ha a la Xina s'estan diagnosticant actualment [...]. Estimem que diàriament tenen lloc 50.000 noves infeccions a la Xina, òbviament una xifra molt més gran que el nombre de casos oficials".

Són algunes de les afirmacions del científic i catedràtic Neil Ferguson, especialista en biologia matemàtica del Centre MRC per a l'anàlisi Global de Malalties Infeccioses, de l'Imperial College de Londres, sobre la crisi del Covid-19, originada a la província xinesa de Hubei a finals de desembre. Dels càlculs del seu equip se’n desprèn, també, que a Wuhan, capital de Hubei i epicentre del brot, només un de cada 19 casos s’estarien identificant. A fora de la Xina, el professor creu que només es detecten una quarta part de totes les infeccions.

L'epidèmia, que manté en estat d'alerta la comunitat internacional, ja ha provocat 1.384 morts –tres fora de la Xina– i més de 64.000 infectats globalment, la immensa majoria a la Xina continental. Amb tot, aquest divendres a la tarda s’ha detectat el primer malalt a l’Àfrica, en concret a Egipte. Les autoritats sanitàries del país n'han informat a l'Organització Mundial de la Salut i han procedit a aïllar el malalt, que té el virus però no presenta símptomes. Se l'ha detectat a través de proves rutinàries fetes a partir del control electrònic de viatgers que acabaven d'entrar al país procedents d'indrets on oficialment ja hi ha Covid-19.

D'altra banda, les estimacions de Ferguson, difoses en un vídeo i en el quart informe sobre la malaltia fet públic per la institució, corroborarien en bona mesura les acusacions fetes a les autoritats xineses d’haver estat realitzant proves inadequades per detectar la malaltia. Ahir dijous es va comptabilitzar un augment de gairebé deu vegades més de nous casos i una xifra de morts que dobla l’anterior recompte diari, un salt en les xifres atribuït als canvis en la metodologia de la diagnosi. Els contagis també s’han estès ja a almenys 1.700 treballadors sanitaris, segons dades igualment oficials de les autoritats xineses publicades aquest divendres. Sis dels professionals haurien mort. Les restriccions als moviments de les autoritats xineses s'han incrementat obligant els retornats a Pequín després de les vacances de l'Any Nou a romandre catorze dies en autoaïllament.

Més de 640.000 afectats?

Si es tenen en compte les estimacions fetes per Ferguson i el seu equip, el nombre d'afectats per la malaltia podrien arribar a hores d'ara als 640.000, o fins i tot a superar aquesta xifra. I, encara que amb "un elevat grau d’incertesa", la ràtio de mortalitat per als casos més greus se situa a Wuhan en el 18%. A escala global, però, el càlcul cau fins a l’1%, menys nivell de mortalitat que en el SARS o l’Ebola.

Davant d’aquestes afirmacions i de les noves dades, ¿vol dir que el món s'enfronta a una pandèmia de proporcions devastadores? Ferguson és molt caut sobre com pot evolucionar la malaltia: "Les projeccions depenen realment de l'efectivitat de les mesures de control que s'estan prenent. Aproximadament, pensem que l'epidèmia s'està duplicant cada cinc dies", opció que el porta a creure que l'epidèmia pot ser "la més greu des del brot de grip aviària del 2009 i potser des de la SARS el 2003".

En les últimes vint-i-quatre hores, però, i també sempre segons les dades oficials, hi hauria hagut una disminució de casos. Ferguson, amb tot, pronostica que el moment àlgid de l'epidèmia a l'epicentre de Wuhan "podria tenir lloc en un mes, dos a tota la Xina". A la resta del món, dependria de les connexions amb la Xina en les anteriors setmanes. "Cada cas en genera 2,6 de nous, factor que en diem de reproducció de la malaltia”. Però la falta encara de moltes dades sobre les característiques del Covid-19 fa que hi hagi una gran incertesa. De fet, el professor admet que el factor de reproducció podria "situar-se en qualsevol punt entre 2,1 i fins a 3".

En confirmin o no les pitjors previsions, la psicosi mundial es continua estenent. A la cancel·lació del Mobile World Congress de Barcelona, anunciada aquest dijous, només al Regne Unit s’hi ha afegit aquest divendres l’anunci fet per dos diputats que han suspès tots els seus actes i s’han reclòs en quarantena durant 14 dies després d’haver estat en un mateix acte en el qual hi va haver una persona que ha donat resultat positiu al Covid-19. Al mateix temps, vuit vols han patit retards a l’aeroport de Heathrow per la sospita que alguns dels passatgers podien estar contaminats. Amb tot, dels 2.955 casos analitzats al país només 9 han donat positiu. Poc més del 0,3%.