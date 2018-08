La contaminació també redueix la capacitat intel·lectual

La contaminació de l’aire no només és perillosa per als pulmons, també per al cervell. Un estudi fet a la Xina demostra que estar exposat de manera contínua a alts nivells de contaminació perjudica el desenvolupament de la intel·ligència i afecta especialment les persones grans.

La contaminació malmet el cervell i es calcula que la reducció de la capacitat cognitiva per haver estat respirant aire de mala qualitat de manera habitual pot ser similar a la pèrdua d’un any d’estudis. A més, augmenta el risc de patir malalties degeneratives com l’Alzheimer o altres formes de demència.

La recerca s’ha fet a la Xina, un dels països amb més problemes greus de contaminació, on en moltes ciutats els cels blaus i amb bona qualitat de l’aire, segons els estàndards de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), no superen els 50 dies a l’any. Per a l’estudi s’ha agafat una mostra de 20.000 persones de diferents edats a qui s’ha fet un seguiment de quatre anys -del 2010 al 2014- per avaluar-ne l’evolució en matèria de llenguatge i matemàtiques. El resultat mostra la pèrdua de capacitats cognitives i el fet que la contaminació afecta més els homes que les dones. El col·lectiu més afectat és el dels homes de més de 64 anys amb baix nivell educatiu. La raó caldria buscar-la en el fet que aquest col·lectiu és el que fa feines de poca qualificació i manuals a la Xina, habitualment a l’exterior, per la qual cosa està més en contacte amb aire contaminat.

L’estudi l’han dut a terme conjuntament investigadors de les universitats de Pequín i de Yale, als Estats Units, i s’ha publicat a la revista Proceedings de l’Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units.Els investigadors Xin Zhang, Xi Chen i Xiaobo Zhang han dut a terme controls periòdics d’índexs de diòxid de sofre, diòxid de nitrogen i partícules de menys de 10 micròmetres de diàmetre als llocs on vivien els participants. Comparant les dades amb els tests de llenguatge i d’aritmètica es dedueix que amb un nivell més alt de contaminació els resultats són pitjors. Però, malgrat tot, no es pot establir quin dels tres contaminants és el responsable de la pèrdua de facultats.

Els resultats de l’informe no són només vàlids per a la Xina. Els seus autors adverteixen que la majoria de la població urbana dels països desenvolupats viu respirant aire de mala qualitat i destaquen que “els danys al cervell, que envelleix a causa de la contaminació de l’aire, probablement comporten costos econòmics i de salut considerables, tenint en compte que el funcionament cognitiu és crític per a les persones grans, tant per fer encàrrecs diaris com per prendre decisions d’alt risc”.

Fins ara només s’havia investigat sobre els efectes físics que la contaminació de l’aire provoca en l’organisme i s’havia comprovat que són molts i molt greus. Tant és així que l’OMS calcula que provoca directament set milions de morts anuals i denuncia que el 91% de la població mundial viu en llocs on la qualitat de l’aire no és bona.

Encara que ja s’havien fet recerques que posaven en evidència que els alumnes es concentraven menys i obtenien pitjors resultats si s’examinaven en dies d’alta contaminació de l’aire, no s’havia establert una relació directa amb el deteriorament permanent de les capacitats cognitives. Ara s’alerta que el risc de desenvolupar algun tipus de demència és alt en les persones de més de 55 anys que fa molt temps que estan exposades a l’aire de mala qualitat.

Les malalties degeneratives i les despeses assistencials que provoquen s’hauran de tenir en compte en el futur. Per a països en desenvolupament com la Xina, que encara no han construït un sistema efectiu de salut pública, representa un greu problema. Encara que en els últims anys el gegant asiàtic ha aconseguit millorar la qualitat de l’aire, continua estant tres vegades per sobre dels límits que estableix l’OMS. El 98% de les ciutats amb més de 100.000 habitants en països d’ingressos baixos i mitjans no compleixen els estàndards de qualitat de l’aire de l’OMS.