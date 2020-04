La corba de contagis a Alemanya també comença a pujar

Fa tres setmanes que Alemanya està aturada pel coronavirus. Desperta curiositat que la xifra de morts sigui tan baixa en proporció als contagis, però fa dies que el govern alerta que el pic de la crisi arribarà a principis d'abril. I sembla que ja s'olora. La República Federal és ara el quart país amb més infectats (85.063) i registra 1.111 morts.

La notícia de la mala nota en el rànquing mundial arriba el dia en què la cancellera Angela Merkel ja pot sortir de la quarantena, per haver estat en contacte amb un metge infectat. També quan les enquestes donen una de les millors notes a la Gran Coalició de govern: els conservadors de Merkel aconsegueixen set punts percentuals més que el mes passat, una nota que no obtenien des de fa dos anys.

L'opinió pública alemanya considera que els polítics estan gestionant bé la crisi, especialment Merkel. Segons les enquestes, sembla que va fer efecte la intervenció de la cancellera la segona setmana de confinament en hora punta a la televisió pública alemanya, quan va demanar amb cert to maternal que tothom es quedés a casa.

Confinament en dues regions

Només en dues regions federals està del tot prohibit sortir. A la resta, el que està prohibit és el contacte i només es permet sortir de dos en dos o amb el nucli familiar. La societat alemanya és, en general, més individualista que les del sud d'Europa i hi ha menys llars intergeneracionals. La distància que des de l'inici del brot i la que després s'ha marcat entre generacions ha sigut decisiva: les residències de tercera edat van ser dels primers equipaments que van prohibir les visites i el discurs oficial va demanar separar-se dels avis. Que els últims dies el nombre de morts s'hagi incrementat es deu en part al fet que s'han detectat més casos d'infectats i morts en residències.

Excepte els primers contagis, en una empresa automobilística bavaresa on havia anat a impartir un curs de formació una persona de Wuhan, l'expansió del coronavirus a Alemanya va venir per Carnaval a la zona de Colònia i per la “setmana blanca” al febrer, on de manera generalitzada (uns 14,5 milions de persones) van anar a esquiar als paisos veïns, Àustria i Itàlia. Aquests dos esdeveniments van propiciar que s'escampés el virus, sobretot entre gent jove o de mitjana edat.

“Dues terceres parts de les morts per coronavirus a Alemanya tenen més de 80 anys, un 30% entre 60 i 80 anys i un 5% són menors de 60”, explicava aquesta setmana l'epidemiòleg de l'Hospital Charité (Berlín) Stefan Willich, que seguia defensant que, més enllà de les mesures massives, el que és decisiu és el comportament individual: rentar-se les mans, tossir al colze i evitar el contacte social. “La majoria de pacients mortals tenen unes edats molt concretes o són persones amb malalties anteriors”, afegia Willich. A Alemanya, un 7% de la població té més de 80 anys i representen el 3% dels infectats; la mitjana d'edat dels infectats és de 46 anys, mentre que a Itàlia la mitjana és de 63 anys. Un 70% dels infectats té entre 20 i 50 anys i, per tant, la probabilitat de morir a Alemanya és inferior.

El ball de la xifra de morts varia, però, en funció de les regions federals. Per exemple, a Hamburg destaca per molt baixa. Les autoritats hamburgueses calculen de manera diferent a l'Institut Robert Koch: consideren que un pacient amb covid-19 que mor no s'ha de comptabilitzar automàticament com a víctima del virus i que cal analitzar cada cas.

Aquesta setmana el govern anunciava l'objectiu d'incrementar els tests a 200.000 diaris. Actualment es calcula que se'n fan uns 12.000 al dia, segons l'Institut Robert Koch. Un dels pals a les rodes per aconseguir aquest increment és que falta material de protecció. Ahir divendres, l'alcalde de Berlín denunciava els Estats Units per haver confiscat, a Tailàndia, 200.000 mascaretes FFP2 i FFP3 provinents de la Xina per a hospitals alemanys.

La setmana també ha acabat amb cert alleugeriment entre els agricultors, que temien per les collites, com les d'espàrrecs, perquè falten 300.000 temporers de l'Europa Central i de l'Est que no poden viatjar al país perquè les fronteres estan tancades. Els ministeris d'Interior i Agricultura han aprovat quotes de 40.000 treballadors per a l'abril i el maig, temporers que durant 14 dies treballaran del tot separats i sense poder marxar de l'explotació agrària.