Corea del Sud suma 12 dies consecutius de baixades de nous casos de coronavirus

Tendència a la baixa de noves transmissions de coronavirus a Corea del Sud, que aquest dilluns ha informat que només ha detectat 64 casos positius, la xifra més baixa d'infeccions des del 29 de febrer, dia en què el país va arribar al pic. Aquest és el 12è dia consecutiu de baixades de nous diagnòstics en el brot més gran del Covid-19 a l'Àsia fora de la Xina.

El Centre de Control i Prevenció de Malalties de Corea ha informat que els 64 casos nous detectats fan que el balanç de contagis augmenti fins als 8.961, mentre que els morts han augmentat dels 110 als 118.

Malgrat que l'epidèmia en aquest país assenyala una trajectòria descendent, les autoritats sanitàries han advertit que ningú pot baixar la guàrdia, ja que s'han detectat casos importats de sud-coreans que tornen a casa i alguns brots petits en casals d'avis, centres religiosos o a la feina.

Dels nous casos, 13 van ser de ciutadans que tornaven d'Europa i van ser detectats als controls establers a l'aeroport. Se'ls ha imposat una quarantena obligatòria.

Corea del Sud ha seguit una estratègia pròpia per combatre el coronavirus. A diferència del que va fer la Xina i estan aplicant la majoria de països, el govern no ha implantat cap restricció als moviments dels seus ciutadans, que no han estat en cap moment confinats a casa seva. La vida social s'ha mantingut amb certa normalitat però les autoritats sí que han basat la lluita contra la transmissió de la infecció a partir de fer milers de proves per diagnosticar i detectar contagiats.

Quedar-se a casa en cas de sospites

Però per evitar que la corba d'infeccions reboti i torni a pujar, el govern ha demanat a la població que augmenti la distància interpersonal per reduir al màxim els nous contagis. El missatge és clar: dos metres de distància a la feina, evitar l'ús d'espais comuns o evitar menjar davant d'algú altre durant les "pròximes dues setmanes". Les instruccions són també clares i subratllen que qualsevol que tingui símptomes d'estar malalt s'ha de quedar a casa.

Tot i que el coronavirus va esclatar amb molta força a Corea del Sud i es va convertir en el segon focus més gran per darrere de la Xina, quan es va iniciar en un brot entre els membres d'una secta religiosa, ha aconseguit frenar les infeccions.