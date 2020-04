L'ONU compara la crisi del coronavirus amb la de la Segona Guerra Mundial

El secretari general de les Nacions Unides (ONU), António Guterres, va fer ahir una crida a afrontar "a gran escala" i de manera "multilateral" l'emergència sanitària del covid-19, que amb tota probabilitat anirà seguida d'una crisi econòmica mundial. En una compareixença telemàtica des de la seu central de les Nacions Unides recollida per Efe, Guterres va vaticinar que aquesta crisi es podrà comparar amb la de la Segona Guerra Mundial.

Així, va presentar un informe que aglutina tots els pronòstics i avaluacions que els organismes tant de l'ONU com internacionals han realitzat en els últims dies sobre la pandèmia, i ha demanat un pla solidari que doni accés universal a les vacunes, injecti liquiditat en el sistema i aturi l'hemorràgia de la desocupació.

Segons Guterres, aquest pla es concretaria entre altres coses en el llançament d'un "fons fiduciari" de 2.000 milions de dòlars, la meitat dels quals disponibles en els pròxims nou mesos, i amb la possibilitat de revisar-lo a mesura que evolucioni la crisi sanitària. La resposta multilateral a la crisi, va assegurar, ha de representar almenys "el 10% del PIB mundial".

"Som davant d'una crisi de salut global com cap altra en els 75 anys d'història de l'ONU", va recalcar el secretari general de l'ens. "És molt més que una crisi de salut", va insistir, considerant "essencial" que els països desenvolupats ajudin de manera "immediata" els no desenvolupats a "reforçar els seus sistemes de salut i la seva capacitat de resposta per aturar la transmissió" d'una malaltia que es "propaga com un incendi forestal al sud global amb milions de morts i la possibilitat que reaparegui" amb el temps.

Segons dades de l'organització intergovernamental, actualment el virus afecta més de 800.000 persones a tot el món i n'han mort 39.000. "S'està estenent de manera exponencial", va assegurar Guterres, que també va recalcar que el Fons Monetari Internacional (FMI) ha declarat que hem "entrat en una recessió igual o pitjor que la del 2009". Aquestes dades se sumen als entre 5 i 25 milions de llocs de treball perduts que estima l'Organització Internacional del Treball (OI) i els prop de 1.500 milions d'estudiants de 166 països que s'han quedat sense escolaritzar i fora de la universitat segons la Unesco.

Una economia "diferent"

"Hem d'incrementar enormement els recursos de què disposem per als països en desenvolupament expandint la capacitat de l'FMI", així com "d'altres institucions financeres internacionals", va subratllar Guterres, que va tornar a insistir que cal alleugerir el "deute" en molts països. En la mateixa línia, va insistir que l'etapa post-coronavirus demana una economia "diferent". Per aquest motiu, va demanar que es dirigeixi la gestió de la crisi a la construcció d'"economies i societats més equitatives, inclusives i sostenibles".