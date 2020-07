Twitter silencia dotze hores Donald Trump Jr. per falsejar dades del covid-19

Twitter ha prohibit aquest dimarts al fill gran del president nord-americà, Donald Trump Jr., fer piulades durant les pròximes dotze hores. La penalització té lloc després que compartís un vídeo en què es discuteixen els beneficis de la hidroxicloroquina com a tractament contra el coronavirus. Aquest medicament ha quedat descartat com a remei per combatre la malaltia per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) arran de diversos assajos clínics. El president, però, ja havia suggerit el contrari.

La xarxa social ha justificat la mesura argumentant que la publicació del vídeo havia violat les seves normes sobre desinformació en relació amb la pandèmia del covid-19. Durant el temps que dura la penalització, Trump Jr. sí que podrà consultar el feed de Twitter i enviar missatges directes a altres usuaris: "Estem actuant d'acord amb la nostra política", ha dit un portaveu de la xarxa social.

Les principals xarxes socials nord-americanes han adoptat tot un seguit de mesures per combatre la desinformació sobre el coronavirus. Andy Surabian, portaveu de Donald Trump Jr., ha assegurat a la BBC que la decisió és “inacceptable". Que Twitter hagi suspès Donald Trump Jr. per haver compartit un vídeo viral de professionals mèdics discutint la seva visió sobre la hidroxicloroquina "és una prova més que la gran tecnologia té la intenció de matar la lliure expressió a la xarxa i és un altre dels casos en què cometen ingerències electorals per ofegar les veus republicanes", ha argumentat, apuntant així de manera explícita a una prohibició per motius polítics.

El nou episodi sembla un pas més en l’escalada de tensió entre Trump i Twitter. El president dels Estats Units ha demanat a l'Administració Nacional de Telecomunicacions i Informació que investigui com les xarxes socials moderen o regulen els seus continguts.