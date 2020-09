La vacuna contra el covid-19, el gran actiu electoral de Donald Trump

Es tracta d’un secret a veus que causa preocupació entre la comunitat científica dels Estats Units. La vacuna contra el covid-19 s'ha convertit en un o en el principal actiu electoral de Donald Trump en la campanya de les presidencials nord-americanes. I la pressió implícita o explícita des de la Casa Blanca perquè dies abans del 3 de novembre, la data de les eleccions, s’hagi pogut començar el pla de vacunació és enorme.

En aquest context, el Centre de Control i Prevenció de Malalties (CDC) dels EUA ha demanat als funcionaris de salut pública de tots els estats de la unió que es preparin per distribuir i injectar una potencial vacuna a grups d'alt risc cap a finals d'octubre, segons ha informat l’agència Reuters després de consultar documents elaborats per representants del CDC.

L’administració Trump ha compromès milers de milions de dòlars per desenvolupar d’una vacuna, sobretot en els projectes que lideren d’una banda la biotecnològica nord-americana Moderna i de l’altra la Universitat d’Oxford amb la farmacèutica AstraZeneca. Però els documents del CDC descriuen dues candidates de vacuna que s’han d’emmagatzemar a temperatures de -70 i -20 graus centígrads.

Aquests requisits d'emmagatzematge coincideixen amb els perfils de les vacunes candidates de Pfizer i Moderna, dues empreses nord-americanes a les quals el regulador del país podria donar una autorització provisional, a temps per convertir-se en l’anomenada sorpresa de l’octubre, en relació amb una circumstància inesperada que pot acabar influint en el resultat de les eleccions als Estats Units.

Per la seva banda, la Comissió Europea ha expressat aquest mateix dijous l'esperança de tenir la vacuna d'Oxford disponible també al novembre. La Unió Europea –com també els Estats Units– va signar un contracte amb AstraZeneca per tenir accés a, com a mínim, 400 milions de dosis de la seva vacuna, informa Júlia Manresa. Les mateixes fonts han confirmat que tots els països membres de la UE ja han sol·licitat una quantitat de dosis d'aquest contracte. A banda, la Comissió Europea manté converses amb altres farmacèutiques que també estan investigant en la mateixa línia –Sanofi, Johnson & Johnson, CureVac i Moderna– amb l'objectiu de diversificar la cartera i tenir el màxim nombre d'opcions d'èxit.

Però les dates, sobretot les que té en ment el CDC nord-americà, són molt justes. "A l'efecte de la planificació inicial, el CDC ha proporcionat als estats certs supòsits de plans específics per a la distribució de vacunes, incloent-hi probablement una quantitat limitada a l'octubre i al novembre", ha dit a Reuters una portaveu de l'organisme.

El màxim expert en malalties infecciones dels Estats Units, el doctor Anthony Fauci, va assegurar aquest dimecres a la cadena de televisió MSNBC que, segons la taxa de participants en els assaigs que s’estan duent a terme, hi podria haver prou dades clíniques per saber “al novembre o al desembre” si algunes vacunes són segures i eficaces.

En aquest sentit, els reguladors de tot el món han assegurat reiteradament que la velocitat del desenvolupament dels prototips no en comprometrà la seguretat perquè la rapidesa dels resultats provindria de la realització d’estudis que se solen fer en seqüència, uns després dels altres, però que ara s’estan fent de manera paral·lela. Però aquestes afirmacions no han convençut tothom.

Així, destacats investigadors dels EUA han advertit aquestes últimes hores de les presses de l'administració Trump per emetre una "autorització d'ús d'emergència" que permeti que el medicament arribi al mercat sense passar per una rigorosa bateria normativa de proves.

"The president for the last 4 years has had access to some of the most important scientists globally, working at the greatest research universities and institutes that the world has ever seen... instead he's chosen to marginalize them" - @PeterHotez w/ @NicolleDWallace pic.twitter.com/Rqravwz45b