França es queda sense temporers al camp a causa del coronavirus

A mig camí entre la desesperació i la incoherència, el ministre d’Agricultura francès, Didier Guillaume, ha llançat una crida ben particular: ha demanat a tots els que estan “sense activitat” pel confinament del coronavirus que vagin a donar un cop de mà als agricultors durant la pròxima collita. “Ens falten braços”, ha alertat la presidenta de la Federació Nacional de Sindicats d’Agricultors (FNSEA), Christiane Lambert, en videoconferència de premsa. En total, es necessiten 200.000 persones: “45.000 temporers per al mes de març, 75.000 per a l’abril i pràcticament la mateixa xifra per al mes de maig”, ha detallat.

[ #Covid_19fr] @franceinfo , @ChLambert_FNSEA relaie appel des #agris aux personnes de bonne volonté:récoltes n'attendent pas, besoin urgent de bras.Merci aux 40000 personnes déjà inscrites pr cet effort national, 200000 sont nécessaires. Accueil ds respect de sécurité sanitaire. pic.twitter.com/0k0uOvvYl3 — La FNSEA (@FNSEA) March 25, 2020

Al camp francès hi treballen molts temporers polonesos i romanesos que, lògicament, aquest any no podran anar-hi pel tancament de les fronteres de l’espai Schengen i les restriccions de circulació que hi ha per tot Europa a causa de la pandèmia de coronavirus. “No disposem de la mà d’obra estrangera que tenim normalment”, es lamenta Lambert, que per suplir-la fa una crida a la solidaritat dels francesos que, a causa de les restriccions, no treballen perquè les seves empreses i ocupacions són considerades prescindibles: “Cambrers, perruquers o bé recepcionistes”, ha posat Lambert com a exemple. Amb tot, la seva crida xoca amb la consigna que el govern repeteix per activa i per passiva des de fa una setmana: que tothom es quedi a casa i que no en surti si no és estrictament necessari.

Per apaivagar la inquietud, la presidenta de la FNSEA ha assegurat que “els agricultors es comprometen a establir totes les mesures necessàries” per evitar la propagació del coronavirus entre els temporers. En concret, Lambert ha explicat que per mantenir la distància de seguretat d’almenys un metre, els temporers recol·lectaran en una de cada dues fileres. “A la punta de la filera d’arbres tindran bidons d’aigua amb sabó i rotlles de paper de cuina” perquè “es puguin eixugar les mans i puguin treballar en bones condicions”, ha detallat.



Amb aquesta crida, Lambert vol evitar situacions com les que han viscut alguns productors del sud de França que, al no trobar mà d'obra, s'han vist obligats a "tirar els espàrrecs”, amb les consegüents pèrdues econòmiques per a un sector primari ja de per si deprimit.

En aquest sentit, la FNSEA ha mantingut converses amb els set grans distribuïdors del país “perquè prioritzin els productes francesos” en lloc dels estrangers per donar-hi sortida. Lambert ha denunciat que s'han difós imatges de supermercats venent maduixes i espàrrecs espanyols, mentre que els dels productors francesos no es poden recollir. "Això és insuportable”, lamenta.

El 'Meetic del camp'

Per trobar una solució com més aviat millor a la situació s’ha posat en marxa la plataforma Des bras pour ton assiette (braços per al teu plat) , que posa en contacte de manera gratuïta els agricultors amb els treballadors disponibles depenent de les necessitats i particularitats de cadascun d’ells. “És el BlaBlaCar o el Meetic de l’ocupació de temporers”, comenta Lambert, comparant la plataforma agrícola amb altres que tenen com a objectiu compartir serveis o trobar parella. La presidenta de la FNSEA ha assegurat que ja s’han pogut satisfer algunes demandes des de dissabte, “principalment a Alsàcia [al nord-est de França, a tocar de la frontera alemanya i una de les més afectades pel coronavirus]". Però alerta que on es necessiten més temporers és al sud del país.

Un altre contratemps per als agricultors arran de la crisi sanitària és l’última mesura restrictiva que el govern francès ha adoptat. El primer ministre, Édouard Philippe, ha comunicat que es prohibeixen els mercats urbans, tot i que els alcaldes poden demanar una derogació d’aquesta prohibició si consideren que el mercat és indispensable per al seu municipi i que els seus habitants no tenen un altre mitjà per obtenir productes frescos.

“No es pot entendre que es pugui anar a les grans superfícies a fer la compra però no pas als mercats”, denuncia Lambert. A més, “mantenir oberts els mercats és vital per als agricultors”, insisteix. “És una catàstrofe per als agricultors, flequers, formatgers, etc., però també per als consumidors. Hi ha gent que no té cotxe i no pot anar a les grans superfícies, només pot anar al mercat que és al centre del municipi”, subratlla.