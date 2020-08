L'OMS nega que hi hagi cap evidència que el coronavirus es pugui transmetre pels aliments

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha sortit al pas de l'alerta de les autoritats xineses després que detectessin traces de coronavirus en unes aletes de pollastre congelades que havien sigut importades del Brasil, un dels principals epicentres actius de la pandèmia al món. L'OMS ha assegurat aquest dijous que, fins ara, no tenen cap evidència que s'hagin registrat casos de transmissió del covid-19 a partir del menjar.

La metge i epidemiòloga líder de l'OMS, Maria Van Kerkhove, ha explicat en una roda de premsa que entre els més de 100.000 paquets inspeccionats només es van trobar aquestes traces en menys de deu. Per la seva banda, el director d'emergències de l'OMS, el doctor Mike Ryan, ha volgut fer una crida a la calma, tenint en compte que les persones ja estan prou espantades amb el covid-19 per fer saltar les alarmes en casos com aquests. "Amb relació al virus, no hi ha cap problema amb la cadena alimentària. Ja tenim prou problemes amb la pandèmia... Seguirem investigant aquesta situació, però no hi ha evidències que la cadena alimentària estigui participant en la transmissió d'aquest virus", ha afirmat.

Al març, coincidint amb l'esclat de la pandèmia en l'àmbit global, l'OMS ja va rebutjar que el virus es pogués transmetre a partir dels aliments. Va fer, això sí, un seguit de recomanacions per explicar com gestionar el contacte amb els aliments de manera segura abans de la seva ingestió.

D'altra banda, davant la qüestió sobre si hi ha evidències de la possibilitat que una persona es pugui infectar en més d'una ocasió de coronavirus, la doctora Van Kerkhove ha apuntat que alguns països van suggerir aquesta possibilitat però que, ara com ara, no s'ha confirmat. Van Kerkhove ha afegit que, de moment, estan intentant trobar els casos on s'hagués produït aquesta situació.