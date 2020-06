Brussel·les insisteix perquè tots els estats europeus reobrin fronteres internes el 15 de juny

La Comissió Europea inisteix a tots els estats europeus que reobrin fronteres a partir de dilluns que ve, el 15 de juny. Així ho ha explicat la comissària d'Interior, Ylva Johansson, reiterant que el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC) deixar clar que la situació epidemiològica a la majoria d'estats europeus i de Schengen ha millorat i que la restricció de fronteres no és la manera més efectiva de contenir la pandèmia. "La majoria de països ja estan en aquesta línia, però cridem a tots a fer-ho", ha dit amb contundència Johansson. Per tant, un missatge que apunta directament a Espanya, un dels pocs països (com Noruega o Dinamarca, per exemple) que no tenen previst reobrir el 15 de juny, sinó més tard.

Segons Johansson, tots els països han de reobrir fronteres "el més aviat possible" i ha reiterat la seva recomanació de fer-ho dilluns, argumentant que s'ha observat un "canvi molt ràpid" en la majoria d'estats membres que al principi eren més escèptics en reobrir a partir del 15 de juny i que ara estan "convergint" cap a la reobertura en aquesta data. Aquesta discordància explica, per exemple, que mentre Alemanya i Àustria ja eliminin restriccions de viatge amb la majoria de països europeus, no ho facin amb Espanya, perquè s'espera reciprocitat. D'aquesta manera, fins que Espanya no aixequi control a la resta de viatgers, els altres països mantindran els controls amb els viatgers que provenen d'Espanya. És per això, que Johansson ha hagut d'admetre que la completa coordinació és difícil però ha insistit que la voluntat és arribar a finals de juny recuperant la llibertat de moviment dins l'espai Schengen.

Una selecció de països no europeus per començar a reobrir a l'exterior

Pel que fa als països de fora de Schengen, és a dir a les fronteres externes, Brussel·les recomana als estats membres de l'espai Schengen i associats que no comencin la reobertura de fronteres amb tercers països (és a dir, els que queden fora de Schengen) fins després del 30 de juny. En aquest sentit, també sembla que hi haurà discrepàncies perquè per exemple Finlàndia o Alemanya ja han anunciat que allargarien la recomanació de no viatjar fora de la UE, en el cas germànic fins finals d'agost.

"Tenint en compte que la situació sanitària en alguns tercers països encara és crítica, la Comissió no proposa eliminar les restriccions de viatge de manera general. S'hauria de fer escollint de manera selectiva els tercers països conjuntament entre tots els estats membres en funció d'un conjunt de criteris i principis objectius", diu la Comissió Europea.

Per fer-ho, la Comissió proposa crear una llista comuna de països no comunitaris que es consideri que sí que compleixen els criteris sanitaris, per exemple, per poder permetre l'intercanvi de passatgers a partir del juliol. Aquesta llista es revisaria de manera regular. En la primera llista hi hauria els països de la zona dels Balcans, amb qui Brussel·les recomana aixecar les restriccions a partir de l'1 de juliol: Albània, Bòsnia, Kosovo, Montenegro, Macedònia del Nord i Sèrbia.

Quins serien aquests criteris? La situació sanitària, la capacitat d'aplicar mesures de contenció durant el trajecte, la reciprocitat i tenint en compte dades d'institucions com l'OMS. Això sí, la Comissió també proposa que hi hagi certs grups de persones que puguin tenir menys restriccions, per exemple estudiants internacionals, però també ciutadans europeus o de l'àrea Schengen que viuen o treballen fora d'aquest espai i també els seus familiars, així com els treballadors considerats "essencials" en el context de pandèmia.

"Estem proposant un enfocament flexible pel que fa a les restriccions de viatges fora de la UE després de l'1 de juliol. Els viatges internacionals són claus per al turisme i els negocis, però també per a la connexió entre amics i família. Ens hem de mantenir cautelosos, però és hora de concretar com començar a aixecar restriccions amb països tercers en què la situació sanitària és similar", ha dit la comissària d'Interior, Ylva Johansson.