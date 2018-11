Què diu el text que han pactat la UE i el Regne Unit per després del Brexit?

La declaració política del Brexit és el document que fixa les bases de la futura relació entre el Regne Unit i la Unió Europea; és a dir, fixa què passarà després del Brexit. No és vinculant en l'àmbit jurídic, però sí en el polític, perquè estableix el marc de les futures converses, per això és important per a Espanya que hi quedi per escrit un compromís sobre la necessitat de tenir-la en compte en les negociacions sobre Gibraltar. La declaració acompanya l'acord de retirada, que fixa les condicions amb què es produeix el divorci i sí que té validesa jurídica.

"La declaració estableix els paràmetres d'una relació ambiciosa, àmplia, profunda i flexible, en el comerç i la cooperació econòmica, l'aplicació de la llei i la justícia, la política exterior, seguretat i defensa i àrees més àmplies de cooperació". Aquesta és la frase clau a partir de la qual es desenvolupa tot el document. Però el text és prou ambigu per fer content a tothom i no acaba d'aprofundir en les qüestions més polèmiques. S'aborden qüestions de drets humans, protecció de dades, seguretat nacional o cooperació. Però l'ambigüitat del redactat de la declaració intenta superar les dificultats amb què May ha topat a casa. Els punts més difosos, i difícils de passar pels comuns, són els següents.



La relació econòmica

La declaració destaca els vincles importants en l'àmbit comercial establerts després de 45 anys de cooperació. Menciona la necessitat d'establir igualtat de condicions entre les dues parts i una competència "justa". Fa valer també la necessitat de respectar el mercat únic de la Unió i la unió duanera, a més del mercat intern del Regne Unit, que desenvoluparà la seva "política comercial independent".

La garantia sobre la frontera d'Irlanda

Pel que fa a aquesta qüestió, el text indica que durant el període de negociació que s'obrirà després de la sortida del Regne Unit de la UE, en principi el 29 de març del 2019, totes dues parts "recorden la seva determinació de substituir la solució del 'backstop' [el pla de contingència que garanteix que la frontera seguirà oberta] a Irlanda del Nord per un acord subsegüent que estableixi disposicions alternatives per assegurar l'absència d'una frontera dura a l'illa". Però si bé la declaració preveu una relació comercial sobre béns "tan pròxima com sigui possible", també s'hi assegura que la UE i el Regne Unit serien mercats independents amb barreres inevitables al comerç. Per tant, llevat que s'estableixin mecanismes tecnològics que ho facin viable, sempre hi hauria la possibilitat d'haver de retornar als controls fronteres que ningú desitja.

Regulacions paral·leles

Per mantenir el lliure comerç "sense fricció" –una expressió que May no ha aconseguit fer aparèixer al document–, el text emfasitza que, "per facilitar el moviment de mercaderies a través de les fronteres, les parts preveuen acords integrals que crearan una zona de lliure comerç, combinda profundament amb una cooperació reguladora i duanera, sostinguda per disposicions que asseguren unes regles del joc que garanteixi la competència oberta i justa". Aquest punt, però, resultarà especialment problemàtic per als 'brexiters' radicals, ja que consideren que és la porta oberta a quedar-se en la unió duanera de manera permanent. A més, aquest articulat acabaria per mantenir al Regne Unit sota la jurisdicció de les lleis i estàndards de comerç establerts per Brussel·les.

Qüestions pendents: la pesca

La declaració evita parlar d'aspectes molt problemàtics al Regne Unit, i també per a altres països membres de la UE –com França i Holanda–, i els posposa per a la pròxima fase, la de negociació. Per exemple, la qüestió de la política de pesca. Pel que fa a aquest capítol, el text es limita a recordar que, "en el marc de l'associació econòmica global, les parts haurien d'establir un nou acord pesquer sobre, entre altres coses, l'accés a aigües i accions de quotes". Al mateix temps, "faran tot el possible per concloure i ratificar les seves noves polítiques pesqueres abans de l'1 de juliol del 2020 perquè es pugui establir a temps per ser determinats per al primer any després del període de transició". Però, per als 'brexiters' radicals, aquest paràgraf implica no el lògic 'quid pro quo' de qualsevol negociació, sinó la pèrdua de sobirania, ja que, a canvi d'un acord de lliure comerç, s'imposarien condicions d'accés a les aigües territorials britàniques.

Una reunió cada sis mesos

Un cop el Regne Unit hagi marxat de la Unió Europea, no s'haurà acabat el llarg procés de negociació. L'acord estableix que les dues parts mantindran una trobada a "alt nivell" com a mínim cada sis mesos després de la sortida per avaluar el "progrés" i consensuar "fins allà on sigui possible les accions i els pròxims passos.

Deixa negre sobre blanc que després que la UE hagi fet els passos necessaris, es negociaran "acords paral·lels" per donar forma legal a la relació futura. S'haurà de dissenyar una mena de calendari per establir quines han de ser les rondes pertinents de negociació.

Excepcions i mesures de contingència

S'estableix també que hi pugui haver moments "excepcionals" en la futura relació quan es tracti de casos relacionats amb la seguretat nacional, per exemple. Cadascuna de les parts podria activar el botó de l'excepcionalitat en funció de les condicions i de manera temporal si hi ha circumstàncies econòmiques, socials o mediambientals que dificultin continuar amb el fet pactat. Això sí, "la proporcionalitat de les mesures preses hauran de ser preses per un arbitratge independent".