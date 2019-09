Els demòcrates anuncien l'obertura d'un procediment d''impeachment' contra Trump

Semblava que l’amenaça d’un procés de destitució política de Donald Trump s’esvaïa després del tancament de la investigació del Rusiagate, la suposada conspiració entre Rússia i la campanya electoral de Donald Trump el 2016, que el fiscal especial Robert Mueller no va poder provar. Però els esdeveniments es van precipitar ahir a la nit, quan la presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, va anunciar l’inici d’un procés d’'impeachment' contra el president.

Pelosi, reticent per les conseqüències que podria tenir per al país i per al seu partit l’obertura d’un procés tan traumàtic, ha frenat durant mesos les ànsies de molts congressistes demòcrates. Però la possibilitat que Trump hagués pressionat un líder estranger per al seu propi benefici electoral i els esforços per impedir que el Congrés investigués una denúncia anònima constitueixen un abús de poder que ha acabat amb la seva paciència. “El president ha violat seriosament la Constitució”, va justificar Pelosi, abans de sentenciar que “ningú està per sobre de la llei”.

Durant mesos, la tàctica de la Casa Blanca ha sigut negar-se a cooperar i torpedinar les diferents investigacions obertes al president en diversos comitès del Congrés. L’últim capítol ha sigut el descobriment que, durant una trucada telefònica el mes de juliol passat amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, Trump l’hauria pressionat perquè investigués l’exvicepresident Joe Biden i el seu fill, contractat el 2014 per una empresa gasística ucraïnesa mentre l’actual precandidat demòcrata a les presidencials del 2020 era a la Casa Blanca. Trump ha reconegut que va parlar amb Zelenski sobre Biden, però ahir va tornar a qualificar de “caça de bruixes” el nou escàndol. Des de Nova York, on participa en l’Assemblea General de les Nacions Unides, va anunciar que havia aprovat que avui es desclassifiqués el contingut de la seva conversa amb el president ucraïnès. Aparentment forma part de la denúncia anònima que va advertir que Trump havia fet una “promesa” a un mandatari estranger.

La perspectiva d’un judici polític contra el president a poc més d’un any de les presidencials del novembre del 2020 aboca els Estats Units a una situació no viscuda des de la presidència de Bill Clinton, quan va fracassar un procés semblant. De fet, mai cap president dels Estats Units ha sigut destituït mitjançant un 'impeachment'. Ni tan sols Nixon, que va dimitir pel Watergate abans de tancar-se el procediment de destitució. Si acaba tirant endavant, la majoria republicana al Senat podria ser clau per impedir-ne l’èxit.