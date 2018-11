Els demòcrates recuperen l'escó al Senat per Arizona després de 30 anys de domini republicà. El recompte de vots ha donat finalment la victòria a la progressista Kyrsten Sinema, que es converteix a més en la primera dona en la història d'aquest estat del sud que ocupa un lloc al Senat federal. La victòria suposa un triomf per al Partit Demòcrata, ja que aquest és un dels pocs escons de la Cambra alta que van poder arrabassar als conservadors. Amb tot, el Senat continua en mans dels republicans després de les eleccions legislatives del dia 6, sense que l'escrutini final que encara s'està fent a Florida i Mississipí pugui canviar-ho.

D'acord amb les xifres oficials més recents, presentades aquest dimarts, Sinema ha superat la republicana Martha McSally per 38.197 vots, que representen l'1,7% del total dels més de 2,1 milions de vots registrats a les eleccions de meitat de mandat presidencial.

Així, Sinema va capgirar les primeres xifres de l'escrutini dels vots, que situaven primera la seva contrincant. Amb el pas dels dies i la suma dels sufragis per correu, que van representar la majoria en aquest estat –i el que van alentir el procés–, la demòcrata va retallar distàncies, per finalment posar-se per davant i guanyar.

Divendres el president Donald Trump va afirmar sense presentar proves que a Arizona hi havia "corrupció electoral" i va insinuar la possibilitat de repetir les eleccions en aquest estat quan encara no havia acabat el recompte.

Just out — in Arizona, SIGNATURES DON’T MATCH. Electoral corruption - Call for a new Election? We must protect our Democracy!