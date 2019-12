Dos morts i milers de detinguts en les protestes contra la llei que discrimina els musulmans a l'Índia

Una altra jornada de protestes a l'Índia en contra de la nova llei que discrimina els musulmans s'ha saldat aquest dijous amb la mort d'almenys dos manifestants i milers de detinguts. La tensió augmenta en aquest divers i gegantí país per l'aprovació d'una norma que exclou els immigrants fidels a l'islam a l'hora d'optar a sol·licitar la ciutadania índia i, per contra, afavoreix l'entrada de cristians, sikhs o hindús perseguits als països veïns. Entre els arrestats hi ha reconeguts activistes i intel·lectuals.

Les mobilitzacions, que s'havien prohibit expressament, són una mostra més del malestar que ha creat la nova llei entre els musulmans, que són al voltant del 10% de la població, però també entre els defensors del laïcisme que promulga la Constitució. En aquest sentit, estudiants, professors, acadèmics, polítics opositors i fins i tot estrelles de Bollywood s'han sumat a les protestes, desafiant el veto imposat per govern nacionalista hindú del primer ministre, Narendra Modi, fins a convertir aquestes manifestacions en les més multitudinàries des que Mahatma Gandhi va liderar les marxes pacífiques per la independència el 1942.

Mumbai, which can be a very passive city, is seeing a large turnout for the protest against #India new citizenship law. Being held at the same ground where #MahatmaGandhi launched the a movement in 1942 asking the British to Quit India. pic.twitter.com/MdfUsNanRB