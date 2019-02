Un novè diputat laborista deixa el partit per discrepàncies amb Corbyn

Un altre diputat laborista, Ian Austin, ha deixat el partit per discrepàncies amb el lideratge de Jeremy Corbyn, a qui acusa d'haver fomentat "la cultura de l'extremisme, l'antisemitisme i la intolerància" dins de la formació. Austin és el novè parlamentari que abandona el partit, però, a diferència dels altres vuit, ell no passarà a formar part del grup d'independents a la Cambra dels Comuns, al qual també s'han sumat tres diputats conservadors que també han abandonat el seu partit.

Austin, de 53 anys, es va unir al Partit Laborista el 1984. En una entrevista publicada aquest divendres pel diari 'Express & Star', el diputat declara: "El Partit Laborista ha sigut la meva vida; per tant, ha sigut la decisió més dura que he pres mai, però havia de ser honest i la veritat és que em sento avergonyit del Partit Laborista liderat per Jeremy Corbyn". El parlamentari també opina que l'esquerra més extremista controla el laborisme fins al punt que, segons ell, ara constitueix el corrent principal dins el partit. Austin també assegura que el Partit Laborista ha arribat a ser més dur amb els que denuncien actes antisemites que amb els racistes.

El parlamentari ha explicat que ha decidit abandonar el partit per respecte als seus votants de la circumscripció de Dudley North, al centre occidental d'Anglaterra. "Sempre els he dit la veritat i no podia demanar-los que fessin Jeremy Corbyn primer ministre", ha afirmat. El diputat ha difós la seva decisió a través d'un missatge de Twitter, i ha insistit que primer volia informar els seus electors.

I have decided to leave the Labour Party and I wanted to tell people in Dudley first. https://t.co/IaXSwDry06 — Ian Austin (@IanAustinMP) 22 de febrer de 2019

Austin no està a favor que el Regne Unit continuï formant part de la Unió Europea, sinó que defensa el pla de divorci de la primera ministra, Theresa May. En aquest aspecte el diputat es diferencia de la resta de parlamentaris desertors, tant laboristes com conservadors.