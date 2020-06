Trump diu que està disposat a reunir-se amb Maduro

Donald Trump no descarta reunir-se amb el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, cosa que representa un gir de la política exterior de la Casa Blanca. És l'estil Trump, que va passar d'insultar el líder nord-coreà, Kim Jong-un, a donar-li la mà en una històrica trobada en què es va desfer en elogis de l'antic rival. De moment, Trump no ha arribat tan lluny amb el president veneçolà, però el sol fet de suggerir que hi té la porta oberta tira per terra l'estratègia seguida fins ara per la Casa Blanca, que amb els aplaudiments dels republicans més conservadors de Florida ha donat suport financer i moral al dirigent opositor Juan Guaidó –a qui va reconèixer com a president legítim de Veneçuela–, alhora que manté les sancions econòmiques contra Caracas. De fet, Maduro ha estat acusat recentment de narcotràfic per les autoritats nord-americanes.

En una entrevista al portal d'informació polític Axios, Trump respon afirmativament a la possibilitat de trobar-se amb Maduro. "Sempre he dit que hi perds ben poc amb les reunions, però, ara per ara, ho he rebutjat", ha dit el president, que en cap moment indica intencions d'ampliar les relacions institucionals i diplomàtiques amb el país sud-americà. Segons la mateix web, el govern veneçolà va intentar dues vegades organitzar una trobada entre els dos presidents, el 2017, quan tot just arrencava l'administració del republicà. Un ex alt funcionari de la Casa Blanca ha explicat que en un primer intent el règim de Caracas va trucar a la centraleta i en l'altra ocasió va fer la petició formal per escrit. El resultat va ser el mateix: silenci o cop de porta.

Coincidència amb les memòries de Bolton

Les paraules de Trump sobre Maduro suposen un punt d'inflexió en la seva política internacional i un revés per a les opcions de Juan Guaidó, el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, autoproclamat president del país el gener del 2019 amb el suport principal de Washington, i que recentment va ser rebut a la Casa Blanca. Ara bé, Trump mostra certes reserves amb Guaidó, que ha sigut incapaç de contrarestar el poder del govern de Caracas, malgrat la greu crisi econòmica i humanitària i el descontentament popular a causa de la hiperinflació i l'escassetat de productes bàsics.

De fet, Trump coincideix amb la versió dels fets que el seu exassessor de Seguretat Nacional John Bolton relata en les seves polèmiques memòries quan assegura que el president tenia dubtes a l'hora de reconèixer la legitimitat de Guaidó, a qui veia com "una criatura" i un líder "feble" en contraposició d'un Maduro "fort", però que finalment i a contracor es va deixar guiar pels consells del seu equip, que sí que va apostar clarament pel jove i desconegut polític opositor. "Guaidó va ser elegit. Crec que no hi estava necessàriament a favor, però a algunes persones els va agradar i a algunes altres no. A mi em semblava bé", es pot llegir en un extracte de l'entrevista que avança Axios.