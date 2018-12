Fins a 30 noies afganeses es passegen amb bicicleta per Kabul, en contra de les convencions socials del país

Un grup d’almenys 30 noies i nenes afganeses s’han passejat per primer cop amb bicicleta per Kabul, en contra de les convencions socials d’aquest país asiàtic on es considera una “vergonya” que les dones vagin amb aquest transport. Mai abans un grup tan nombrós de noies havien sortit al carrer a l’Afganistan amb bicicleta.

Han reivindicat així els drets de les dones a l’Afganistan, en el marc d’una campanya que s’està fent durant setze dies al país en contra de la violència de gènere. Les noies han recorregut tota l’avinguda de Darulaman, una de les més importants i grans de la capital, amb quatre carrils per sentit. La policia ha tallat el trànsit de vehicles en aquest carrer i ha escortat les noies durant tot el trajecte.

“Les dones tenim dret a estudiar i fer esport, però a la nostra societat és gairebé impossible”, lamentava una de les noies afganeses que ha participat en la campanya, mentre pedalava. Unes altres s’han queixat que moltes nenes no puguin anar a l’escola a l’Afganistan i se’ls obligui a quedar-se a casa. Durant l’itinerari, les noies han repartit entre els vianants –sobretot als homes– fulletons informatius en contra de la violència de gènere.

At least 30 girls took part in a cycling race in Kabul on Thursday to say no to violence against women and defend women’s rights for education. pic.twitter.com/YpOfriu5KR