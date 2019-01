Condemnen a presó un periodista egipci per entrevistar un noi gai

El cas, per escandalós, ha arribat als principals mitjans de comunicació del món. Ahir un tribunal egipci va condemnar a un any de presó el presentador de televisió Mohamed al Ghaity després de ser acusat de “menyspreu a la religió, de llibertinatge, i de fomentar l’homosexualitat” per haver entrevistat al seu programa un jove homosexual, que va explicar la seva vida de treballador sexual.

El càstig per al comunicador, però, no acaba aquí. A banda d’aquest any de presó, i segons va confirmar l’advocat acusador i una font judicial consultada per l’agència de notícies Efe, el tribunal penal també va sentenciar el presentador egipci a pagar una multa de 3.000 lliures egípcies –uns 150 euros–, i a un any de vigilància constant de les autoritats policials del país.

Al Ghaity és el conductor del programa Sah al Num, que vol dir 'desperta', i que s’emet al canal egipci LTC. L’advocat egipci Samir Sabry va ser qui va denunciar Al Ghaity a la Fiscalia General per, segons l’acusació, “contradir les regles i els pilars més bàsics religiosos” i per “obviar totalment” les lleis.

Segons la versió de l’acusació, el presentador va “començar a fer moltes preguntes [a l’entrevistat], i totes brutes i de nivell baix”. “Les respostes en directe van ser encara pitjors, i [aquest tipus de respostes] no poden ser transmeses per la televisió ni per altres mitjans de comunicació”, va afegir el lletrat.

Això sí: el veredicte pot ser revisat i quedaria suspès immediatament fins a la resolució de l’apel·lació si el presentador paga una fiança de 1.000 lliures egípcies –uns 50 euros.

“Fomentar l’homosexualitat”

Aquesta entrevista es va emetre a l'agost, i el jove, que va preferir ocultar la seva identitat, va explicar les seves experiències com a treballador sexual i la seva relació amb un home. Algunes de les preguntes que el periodista li va plantejar van ser aquestes: “¿Has entrat al món de la prostitució com un home?”, “¿Vas ser desitjat?”, o “Quin era el teu preu?”

Segons l’advocat, Al Ghaty “va mencionar els guanys econòmics de les pràctiques provinents de l’homosexualitat”, fet que “significa una crida per fomentar aquesta pràctica i el llibertinatge”. Després de l’emissió, el programa va ser suspès durant dues setmanes al setembre. Va ser el Consell Suprem de Regulació dels Mitjans de Comunicació el que ho va ordenar a causa de les “repetides violacions del canal”.

En un comunicat, aquest organisme estatal va anar una mica més enllà: va acusar el programa d’Al Ghaity de “violar una decisió del consell que diu que no poden intervenir homosexuals ni propagar les seves idees”.

Persecució encoberta

Malgrat que, actualment, l’homosexualitat ja no està considerada un delicte a Egipte, el col·lectiu LGTBI és fortament perseguit al país. En els últims anys, les autoritats han reprimit i detingut constantment membres d’aquesta comunitat ajudant-se d’una llei que castiga el “llibertinatge”. Aquesta norma pot comportar penes de fins a tres anys de presó.

L’any 2017, per exemple, Egipte va protagonitzar una onada de detencions que van començar després d’un concert del grup musical libanès Bashru Leila, en què alguns dels assistents van onejar les banderes multicolor que representen el col·lectiu LGTBI.