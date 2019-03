Un tall elèctric deixa Caracas i bona part de Veneçuela a les fosques

La capital de Veneçuela, Caracas, i bona part del país s'han quedat a les fosques a causa d'una fallada elèctrica generalitzada. El tall del subministrament elèctric va tenir lloc ahir a les cinc de la tarda hora local, i a mitjanit el servei encara no s'havia reestablert. El metro de la capital va quedar paralitzat, el servei de telefonia mòbil també va col·lapsar i molts edificis es van quedar sense aigua per la impossibilitat d'impulsar-la amb bombes elèctriques. Caracas, amb sis milions d'habitants i una de les ciutats més perilloses del món, era anit més que mai una ciutat fantasmagòrica.

En concret, el tall del subministrament elèctric va afectar la capital i més de vint estats del país, entre els quals Miranda, Barquisimeto, Táchira o Carabobo, generant el caos a bona part de Veneçuela.

A Caracas, la interrumpció del metro va obligar milers de passatgers a tornar a casa a peu, molts a tota velocitat per por de ser assaltats en una de les ciutats més violentes del món. El tall elèctric també va afectar l'aeroport de Maiquetía, que serveix a la capital, i el trànsit entre la costa i el districte metropolità de la Caracas. El personal de migració va haver de treballar de forma manual, sense accès a la base de dades. També es va interrompre la informació sobre els vols i les connexions.

Així mateix, la telefonia mòbil va resultar afectada, tant el servei de veu com el de dades. I els comerços també van quedar paralitzats. Molts van tancar per por de robatoris, o simplement perquè no podien operar. A Veneçuela, a causa de la galopant inflacció, la quantitat de diners en efectiu és molt reduïda i la majoria dels pagaments es fan de forma electrònica. Però sense electricitat, els pagaments amb targetes de crèdit i dèbit tampoc eren possibles.

De moment es desconeix l'afectació que la interrupció del subministrament ha tingut als hospitals del país, la majoria dels quals no disposen de generadors per garantir el servei en cas de talls elèctrics.

La Corporació Elèctrica Nacional (Corpoelec), encarregada del servei elèctric al país, va atribuir la interrupció del subministrament a un "sabotatge" a la planta de Guri, la més important de tot el sistema. "Això forma part de la guerra elèctrica contra l'estat. No ho permetrem! Estem treballant en recuperar el servei", va informar la companyia a Twitter.

El president veneçolà, Nicolás Maduro, també va atribuir el tall elèctric generalitzat a la "guerra elèctrica dirigida per l'imperialisme nord-americà". "Res ni ningú podrà véncer el poble de Bolívar i Chávez. ¡Màxima unitat dels patriotes!", va escriure també a Twitter.

La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 de marzo de 2019

Al carrer, però el suposat patriotisme s'interpretava d'una altra manera. S'hi podien sentir crits contra Maduro, i molts veneçolans van fer picar caçoles i paelles com a senyal de protesta pel caos generalitzat.

"Anomenen guerra elèctrica a anys de nula inversió i corrupció. Massa desídia i massa enganys", va resumir l'economista Henkel García. El president de l'Assemblea Nacional, Juan Guaidó, reconegut com a president interí de Veneçuela per més de 50 països, també va acusar el govern del col·lapse. "Com es pot dir a una mare que ha de cuinar, a un malalt que depèn d'una màquina o a un obrer que ha de treballar que estem sense llum en un país amb potència?", es va preguntar Guaidó. "Veneçuela té clar que la llum es recupera posant fi a la usurpació", va afegir referint-se al govern de Maduro.

De matinada el vicepresident sectorial per la Comunicació, Cultura i Turisme del govern veneçolà, Jorge Rodríguez, va anunciar que el servei elèctric havia quedat reestablert. Malgrat això, la vicepresident del govern, Delcy Rodríguez, ha decretat la suspensió a tot el país de les activitats laborals i de les classes als centres educatius per a aquest divendres.