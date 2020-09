Cap policia imputat per la mort de l'afroamericana Breonna Taylor a Kentucky

Han passat més de sis mesos des que Breonna Taylor, afroamericana de 26 anys que feia de tècnica d'emergències en diversos hospitals, va morir tirotejada a casa seva, a Louisville, a l'estat nord-americà de Kentucky. Sis llargs mesos d'espera i protestes fins que el fiscal general de l'estat, el republicà Daniel Cameron, ha anunciat aquest dimecres els resultats de la recerca d'un gran jurat.

Només un dels tres policies que van participar en l'ordre d'escorcoll de l'habitatge de Taylor haurà de fer front a càrrecs, mentre que els altres dos queden exempts perquè van disparar, segons Cameron, "de manera justificada". D'aquesta manera, tan sols Brett Hankinson, que va disparar fins a deu vegades des de fora de l'habitatge, i que al juny va ser acomiadat del cos, haurà de respondre per tres càrrecs per imprudència temerària en primer grau. La pena màxima és de cinc anys de presó.

L'anunci de la decisió judicial ha encès immediatament els ànims tant als carrers de Louisville com a l'entorn de la família de Breonna Taylor, el nom de la qual ha estat corejat a tot el país durant les protestes contra la violència policial i el racisme a conseqüència de la mort al maig de George Floyd.

L'advocat de la família, Ben Crump, ha qualificat d'"indignant i ofensiu" l'anunci del fiscal general, que va detallar que les bales disparades per Hankinson van tocar també altres cases del veïnat, motiu pel qual s'enfronta als tres càrrecs però no al de la mort de Taylor. Segons Cameron, no hi ha proves concloents de balística que vinculin els trets de l'acusat i la mort de Breonna Taylor.

La mort d'aquesta aspirant a infermera, convertida ja en icona de la lluita per la justícia racial als Estats Units, va passar el 13 de març a la matinada, en el marc d'una operació antidroga. Taylor era dins de casa amb el seu company. La policia sospitava que allà s'hi guardaven paquets d'un traficant amb qui ella havia mantingut anteriorment una relació, però amb el qual havia trencat mesos enrere, segons l'advocat familiar.

Un escorcoll sense avís

Taylor i la seva parella, Kenneth Walker, es van despertar alarmats pel soroll de la irrupció de la policia. D'acord amb el testimoni de Walker, la policia va entrar sense avisar –només un testimoni ha afirmat que els havia sentit anunciar la seva entrada– i va pensar que es podria tractar de l'exnòvio de Taylor. Va disparar una bala que va tocar un dels policies, que van respondre amb 32 trets. No es van trobar drogues a l'habitatge i Walker va ser posteriorment absolt dels càrrecs per les ferides de l'agent.

Per evitar aldarulls, l'Ajuntament de Louisville ha anunciat la imposició d'un toc de queda durant tres nits. El fiscal general ha justificat la lleugeresa dels càrrecs assegurant que "si simplement actuem basant-nos en les emocions o la indignació, no hi ha justícia".