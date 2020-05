Wuhan també obre els instituts per preparar la selectivitat xinesa

Quatre mesos després, les escoles de la ciutat de Wuhan han tornat a obrir aquest dimecres les seves aules, però encara sota els efectes de la pandèmia del coronavirus, perquè només reprendran el curs escolar els 57.000 alumnes de l'últim grau de secundària que es preparen per al pròxim examen de selectivitat. Per a la resta d'alumnes, encara no s'ha comunicat quan tornaran a les escoles, que van quedar tancades al gener, quan el govern xinès va decretar la quarantena i el confinament dels 11 milions de persones que hi viuen.

A tot el país, de fet, aquests estudiants d'últim curs ja van tornar a les aules el 27 d'abril per preparar la prova d'accés a la universitat, el temut gaokao o selectivitat xinesa, però els de Wuhan, com a epicentre del brot al país, encara no ho havien fet.

La tornada ha sigut atípica, però s'ajusten a la nova normalitat després de la pandèmia. Les imatges d'alumnes perfectament coberts amb la mascareta i guardant una distància prudencial han marcat la jornada als 121 instituts de la ciutat on es va originar el brot que ha paralitzat el món.

Els centres han fet canvis respecte a l'anterior disposició de les aules per adaptar-les a les mesures de distanciament físic. Així, els pupitres i les taules queden més separats i els alumnes no tenen cap contacte físic. A l'exterior s'han instal·lat dispensadors de solucions de gel desinfectants i s'han pres les temperatures corporals dels alumnes per detectar si tenen febre, tot i que per poder tornar-hi han hagut de lliurar a l'administració del centre un certificat mèdic recent que acrediti que estan sans.

651x366 Estudiants amb mascareta entrant a la seva escola en cues ben separades, en la tornada després del coronavirus a Wuhan / AFP Estudiants amb mascareta entrant a la seva escola en cues ben separades, en la tornada després del coronavirus a Wuhan / AFP

Als passadissos dels centres els alumnes caminen en dues fileres separades físicament per cintes i s'han imposat horaris diferents per fer una entrada esglaonada i evitar així que hi hagi aglomeracions.

Wuhan va ser la ciutat que va donar l'alerta de la irrupció del nou coronavirus a finals de desembre, encara que es comença a sospitar que ja estava circulant des de feia setmanes fins i tot per França. El govern de Pequín va aixecar el confinament a la ciutat el 8 d'abril, després de 76 dies. A partir d'aquí, s'han anat relaxant les mesures d'aïllament i quan la corba de transmissió de la infecció s'ha aplanat han començat a obrir comerços, parcs i bars amb fortes mesures de seguretat. La regió de Hubei, amb 60 milions de persones, també va quedar totalment bloquejada fins a finals de març, però ara ja es permeten viatges fora de les fronteres, així com l'entrada de no residents però sota rígida vigilància sanitària.