L'extrema dreta es consolida com la segona força amb més suport a Alemanya

El partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) seria la segona força més votada si se celebressin unes noves eleccions a Alemanya, fins i tot al davant del Partit Socialdemòcrata (SPF), segons un nou sondeig sobre la intenció de vot dut a terme per l'institut demoscòpic Emnid i que el dominical del diari 'Bild am Sonntag' publica aquest diumenge.

En concret, Alternativa per a Alemanya aconseguiria el 17% dels vots, mentre que el Partit Socialdemòcrata quedaria al darrere amb un punt menys, el 16%, i es convertiria en la tercera força amb més suport.

El bloc conservador –format per la Unió Cristianodemòcrata (CDU) d'Angela Merkel i el seu partit germà, la Unió Socialcristiana (CSU) del seu ministre de l'Interior, Horst Seehofer– es mantindria com a primera força, però perdria un punt respecte a sondejos anteriors. En concret, obtindria el 27% de suport.

Els verds aconseguirien un punt més, amb un 15% dels vots, i es mantindrien al quart lloc.

Segons l'enquesta, els partits de la coalició de govern han perdut credibilitat per la seva disputa sobre el cap de l'Oficina Federal per a la Protecció de la Constitució, Hans-Georg Maassen, que va dur la coalició a una nova crisi. La segona en sis mesos de govern.

El cap de l'espionatge interior va ser cessat per la seva proximitat amb l'extrema dreta, però després va ser promocionat com a secretari d'estat del ministeri de l'Interior, cosa que suposava un augment de sou. Davant les crítiques que aquesta decisió va provocar, la coalició de govern va rectificar i va acordar nomenar Maassen conseller del ministeri de l'Interior per a afers europeus i internacionals.