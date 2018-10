Una dona fereix amb un ganivet 14 infants d'una escola bressol a la Xina

Una dona ha atacat amb un ganivet els infants d'una escola bressol del sud-oest de la Xina i n'ha ferit catorze abans que els professors i els vigilants del centre aconseguissin aturar-la, segons han explicat fonts policials. Tots els nens han sigut traslladats a l'hospital, però es desconeix en quin estat es troben.

L'atac ha tingut lloc a dos quarts de deu del matí a la ciutat de Txungking, quan els nens eren a classe després d'haver estat fent exercici a l'exterior. L'agressora és una dona de 39 anys que va ser detinguda immediatament després que intentés apunyalar els nens. A les xarxes socials s'han difós imatges on es veien infants d'entre 3 i 5 anys plorant a la porta de l'escola atacada, i taques de sang per terra. Però la policia de Txungking ha sol·licitat que no es difonguin aquestes imatges per evitar causar més dany als infants.

A la Xina difícilment es registren atacs amb armes de foc, atès que són molt difícils d'aconseguir perquè hi ha una regulació molt estricta. En canvi, sí que es donen sovint intents d'apunyalment en massa, i les escoles acostumen a ser un objectiu. Els agressors solen ser persones que tenen alguna malaltia mental o se senten frustrades per algun problema, com ara el fet d'estar a l'atur. L'abril passat, per exemple, un home va matar nou persones i en va ferir deu més en un atac d'aquestes característiques en un col·legi a la província de Shaanxi. I el juny passat una explosió en una escola bressol de Xuzhou, a l'est del país, va causar 8 morts i 65 ferits.

Durant els últims anys les escoles a la Xina han augmentat les mesures de seguretat contractant vigilants i formant el seu personal específicament per respondre en cas d'un atac.