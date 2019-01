El fiscal general de Veneçuela demana que es prohibeixi a Guaidó sortir del país

El fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, ha demanat aquest dimarts al Tribunal Suprem que obri una investigació al cap de l'oposició Juan Guaidó, que el 23 de gener es va proclamar president interí de Veneçuela.

Com a part de la investigació preliminar, William Saab demana que se li congelin els comptes i es prohibeixi a Guaidó sortir del país. Com a diputat de l'Assemblea Nacional, de la qual era president quan es va proclamar cap de l'estat, Guaidó té immunitat respecte a una investigació criminal, tot i que pot ser revocada per l'alt tribunal estatal, alineat amb el govern de Nicolás Maduro.

La polèmica llibreta de Bolton

Paral·lelament, una nota a la llibreta de l'assessor de seguretat nacional dels Estats Units, John Bolton, ha generat polèmica al llarg d'aquest dimarts. El representant nord-americà tenia escrit en el seu quadern "5.000 tropes a Colòmbia", una anotació que es va poder veure amb facilitat durant la roda de premsa de dilluns en què la Casa Blanca va anunciar sancions contra la companyia estatal Petrolis de Veneçuela (PDVSA).

651x366 Imatge de l'assessor de seguretat nacional dels EUA, John Bolton, amb la seva llibreta on es veu l'anotació. / JIM YOUNG / REUTERS Imatge de l'assessor de seguretat nacional dels EUA, John Bolton, amb la seva llibreta on es veu l'anotació. / JIM YOUNG / REUTERS

Les fotografies fetes durant la compareixença mostren l'evidència. De fet, s'aprecien dues inscripcions en el quadern de Bolton: la primera diu "Afganistan, benvingudes les negociacions", en referència al principi d'acord de pau amb els talibans anunciat dilluns, mentre que la segona diu "5.000 tropes a Colòmbia", que podria revelar les intencions de Washington d'enviar aquest nombre de soldats al país llatinoamericà en el marc d'una suposada intervenció militar a Veneçuela.

La Casa Blanca fins ara no ha volgut donar explicacions sobre aquest tema. Algunes veu assenyalen que la poca precaució de Bolton podria indicar que va ser un gest totalment intencionat.

Colòmbia és un dels principals aliats dels EUA a l'Amèrica Llatina i el seu govern, com el de Donald Trump, ha reconegut com a mandatari legítim de Veneçuela l'autoproclamat Juan Guaidó.