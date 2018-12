La fiscalia investiga el finançament privat per a la cerimònia d'investidura de Trump

L'acte d'investidura de Donald Trump com a 44è president dels Estats Units continua sent una font de polèmica gairebé tres anys després. La fiscalia federal de Manhattan ha obert una investigació per aclarir si el republicà va rebre donacions per valor de 107 milions de dòlars per a la gran festa a l'exterior de la Casa Blanca.

El diari econòmic 'The Wall Street Journal' informa aquest divendres de la investigació, que se centra en saber si alguns dels màxims contribuents en el comitè organitzador de la cerimònia van fer donacions a canvi de la promesa d'obtenir favors polítics de la nova administració.

La investigació s'ha iniciat recentment arran del cas federal obert contra l'exadvocat personal de Trump Michael Cohen, que ha sigut condemnat a tres anys de presó per, entre altres delictes, haver mentit per afavorir fiscalment el president.

Segons el rotatiu econòmic, el govern Trump va prometre als finançadors concessions o influència sobre la nova administració, cosa que podria suposar una violació de les lleis federals.

En els escorcolls a les propietats de Cohen, l'FBI va obtenir una conversa gravada en què Stephanie Winston Wolkoff, una antiga assessora de la primera dama Melania Trump, que va treballar en els esdeveniments de la investidura, expressava la seva "preocupació" a l'advocat per les despeses del comitè organitzador. Malgrat això, un advocat que coneix l'assumpte qüestiona fins i tot l'existència de la investigació de la fiscalia.

El comitè va gastar 103 milions i només va donar explicacions sobre 61, ja que com a organització sense ànim de lucre només es requereix que es facin públics els fons destinats a les cinc entitats més grans amb les quals va treballar. Els actes de la presa de possessió, el gener del 2017, van incloure un concert, recepcions, àpats privats i altres festes amb motiu de l'obertura del mandat.

Segons diversos documents fiscals, l'empresa més generosa amb el comitè va ser WIS Media Partners, de l'assessora Wolkof, creada tan sols 45 dies abans de la investidura i que va aportar 25,8 milions de dòlars. Molts dels donants a Trump havien participat en la cerimònia d'obertura de mandat del demòcrata Barack Obama, que va arribar a obtenir més del doble de finançament gràcies a la multitud de magnats i corporacions que van pagar quantitats superiors a un milió de dòlars.

Trump va fer de la seva investidura la primera polèmica del mandat, ja que va assegurar que havia sigut molt més multitudinària que la d'Obama i va acusar els mitjans de comunicació de mentir amb les xifres, malgrat que les imatges de les dues cerimònies desmenteixen la seva afirmació. A més, l'endemà de la festa milers de dones van protagonitzar a tot el país el primer gran acte de protesta contra la misogínia i el masclisme del nou president.