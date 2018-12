L'exadvocat de Trump complirà 3 anys de presó per haver pagat a dues suposades amants del president

L'exadvocat de Donald Trump Michael Cohen anirà a la presó per haver pagat per silenciar dues dones que diuen haver sigut amants de l'actual president, ja que amb això va violar les lleis de finançament electoral. El jutge ha dictat sentència de tres anys de presó per a Cohen i de dos mesos per haver mentit sobre els seus contactes amb agents russos durant la campanya electoral del 2016.

La condemna a Cohen per violar les lleis de finançament electoral podria posar contra les cordes el president dels EUA, ja que l'escrit de la fiscalia sobre el lletrat assegurava, en base a les declaracions del mateix Cohen, que Trump havia ordenat els pagaments. Així, també el president podria haver incorregut en una violació de les lleis de finançament electoral.

Cohen ha arribat aquest matí de dimecres, hora nord-americana, als jutjats de Manhattan, on el jutge William Pauley ha dictat sentència contra ell, que estava acompanyat de la seva dona, el seu fill i la seva filla.

L'exadvocat de Trump es va declarar culpable a l'agost d'haver violat les lleis de finançament electoral a l'efectuar un pagament de 130.000 dòlars a l'actriu porno Stormy Daniels i un altre de 150.000 a l'exmodel de 'Playboy' Karen McDougal per comprar el seu silenci sobre les suposades relacions íntimes que haurien mantingut amb Trump fa anys.