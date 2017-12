El pacte del Brexit xoca un cop més amb l'escull de la frontera nord-irlandesa

El Regne Unit i la Unió Europea s'han entrebancat un cop més a última hora en relació amb l'acord final sobre el Brexit. La reunió que han celebrat aquest dilluns a Brussel·les la 'premier' Theresa May i el president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, ha acabat sense compromís. La qüestió de la frontera irlandesa ha sigut el punt que més ha allunyat els negociadors.

May ha assegurat aquest dilluns a la tarda, en conferència de premsa conjunta amb Juncker, que "les diferències estan en un parell de qüestions", però que les converses es reprendran "abans de final de setmana”. May també s'ha mostrat confiada que s'arribarà a un acord abans de la cimera europea de la Unió, que tindrà lloc el 14 i el 15 de desembre. En aquesta cimera, Brussel·les hauria de donar el vistiplau per passar a la segona fase del procés, la negociació d'un nou marc de relació comercial.

Per la seva banda, Juncker ha admès que "no ha sigut possible aconseguir un acord complet avui", però que "no és un fracàs". Com ha fet May, el president de la Comissió també s'ha mostrat confiat: "Podem aconseguir prou grau de progrés abans" de la cimera.

La dependència que el govern May té dels 10 diputats del Partit Unionista Democràtic (DUP) per continuar mantenint la majoria absoluta ha sigut fonamental a l'hora de fer fracassar les converses. Un acord satisfactori sobre les característiques de la frontera aconseguit entre Dublín i Londres ha sigut vetat pel DUP. May ha trucat aquesta tarda de dilluns des de Brussel·les a la líder unionista nord-irlandesa Arlene Foster per intentar que li donés llum verda, però no ho ha aconseguit.

El projecte discutit pel Regne Unit i la UE incloïa l’expressió “alineament regulador” entre Irlanda del Nord i la República després del Brexit, una fórmula que, segons diverses fonts involucrades en les converses, coincidia amb les preocupacions de Dublín sobre l’existència d’una frontera dura, que no vol de cap de les maneres.

Aquesta redacció era més còmoda per a la Gran Bretanya que l’anterior, proposada des de Brussel·les, en tant que s’insistia en el terme "cap divergència reguladora" entre el nord i el sud de l’illa, frase que implicava l’acceptació majoritària de les normes del mercat únic de la UE i de la unió duanera en una part del territori britànic, com són els sis comtats de l’Ulster.

Però la reacció del DUP ha sigut glacial: “Hem sigut molt clars: Irlanda del Nord ha de deixar la UE en els mateixos termes que la resta del Regne Unit i no acceptarem cap forma de divergència reguladora que separi econòmicament o políticament Irlanda del Nord de la resta del Regne Unit”, ha dit Arlene Foster.