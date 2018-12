Londres posarà en marxa un sistema per detectar drons

El Regne Unit desplegarà sistemes especials per detectar l'amenaça dels drons, després del caos viscut els últims dies a l'aeroport londinenc de Gatwick, quan la presència de drons a les immediacions de la pista va obligar a suspendre totes les operacions. Es van cancel·lar centenars de vols, cosa que va afectar uns cent mil passatgers en una de les èpoques de l'any de més activitat als aeroports. Per evitar que es torni a produir una situació com aquesta, el secretari d'estat de Seguretat, Ben Wallace, ha informat avui que es posaran uns sistemes de detecció, tot i advertir que "la gran proliferació d'aquests aparells, juntament amb els desafiaments que suposa desplegar mesures militars en zones civils, fa que no hi hagi solucions fàcils".

El secretari d'estat ha insistit que els que utilitzen drons amb fins criminals s'exposen a "condemnes greus" i s'ha mostrat confiat que la policia aconseguirà localitzar els responsables que van provocar el caos a l'aeroport de Gatwick, el segon aeroport britànic després de Heathrow. La gravetat de la situació va obligar el govern a desplegar l'exèrcit per localitzar els vehicles operats per control remot, però sense que fins ara s'hagi aclarit l'incident. Dues persones van ser detingudes com a presumptes causants de l'incident, però van ser posades en llibertat sense càrrecs.

Al Regne Unit, manipular drons a prop d'aeròdroms pot comportar una pena de presó de fins a cinc anys.