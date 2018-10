El govern d'Escòcia confirma el primer cas de vaques boges en una dècada

El govern escocès ha confirmat aquest dijous el primer cas en gairebé una dècada de la malaltia de les vaques boges en una granja del comtat d’Aberdeen, a la costa oest del país.

Després de la identificació de l’encefalopatia espongiforme bovina (EEB), nom científic de la pandèmia que pot ser mortal per als humans si la carn animal infectada passa a la cadena alimentària, tots els caps de bestiar de l’explotació han estat immobilitzats. La cadena de televisió escocesa STV ha informat que la granja està situada a Huntly, a 60 quilòmetres al nord-est de la capital del comtat, Aberdeen.

La informació difosa per funcionaris de sanitat del govern escocès assegura que l’animal no ha entrat a la cadena alimentària. D’acord amb les primeres anàlisis, les mateixes fonts sostenen que es tracta d’un cas estàndard de l’anomenada EEB clàssica, que no representava una amenaça per a la salut humana. Les cries de l’animal també han estat identificades i en les pròximes hores se n'ha de procedir al sacrifici.

Una malaltia que es remunta al 1986 L'encefalopatia espongiforme bovina (EEB) és un trastorn cerebral en el bestiar que es pot transmetre als éssers humans que mengen carn infectada. La malaltia de les vaques boges –es coneix més comunament així, a causa del comportament erràtic i els moviments dels animals– els destrueix els cervells i se'ls menja el teixit nerviós. El primer cas registrat al Regne Unit va ser el 1986. La malaltia es va estendre ràpidament entre els ramats. Prop de 180.000 bovins van ser infectats i 4,4 milions van ser sacrificats per erradicar la malaltia. Hi va haver una alarma nacional després de la confirmació de les primeres morts causades per la transmissió de l'EEB als éssers humans l'any 1996. En aquell moment es va témer que morissin centenars de persones com a conseqüència de menjar carn de vaca infectada. Hi ha 177 persones oficialment mortes a causa de la malaltia, la variant de Creutzfeldt-Jacob (CJD). Es creu que aquestes persones eren genèticament més sensibles a sucumbir a la malaltia que la majoria de la població. Des de llavors, el bestiar està vigilat de prop pels signes de la malaltia i sembla que, en aquest cas, el sistema de vigilància ha funcionat bé. La causa no es coneix en aquesta etapa. Però si es tracta d'un cas aïllat, hi ha molt pocs riscos per a la salut humana. Si es tracta d'una EVE "convencional" o "típica", que és la gran majoria dels casos, encara cal saber si es tractava d’un animal molt vell, infectat fa temps, o bé si es tracta d’un exemplar més jove i encara hi ha una font d'infecció a la granja, com ara una safata de menjar contaminada.

L'últim cas detectat de la malaltia de les vaques boges a Escòcia es remunta al 2009. Fins aleshores, aquesta part del Regne Unit havia estat classificada com un país de “risc insignificant” d’aquesta pandèmia. Fonts del ministeri de Sanitat del Regne Unit confirmen que cada any es diagnostiquen entre un i dos casos.

El cas s’ha identificat com a resultat dels les habituals mesures de control de l’Agència per als Estàndars Alimentaris, que depèn de l’administració d’Escòcia. Les mesures de control per protegir els consumidors inclouen l'eliminació de material de risc específic, com ara la columna vertebral, el cervell i el crani de les canals.

Les proteïnes anomenades 'prions' implicades en la EEB són les sospitoses de causar la condició degenerativa mortal de la malaltia de Creutzfeldt-Jakob si es transmet als humans.

El secretari d'Economia Rural, Fergus Ewing, ha dit: "Després de la confirmació d'un cas de l'EEB clàssica al comtat d’Aberdeen he activat el pla de resposta del govern per protegir la nostra valuosa indústria agrícola, incloent-hi l'establiment d'una prohibició preventiva de moviment a la granja. La detecció [que n’hem fet] prova que el nostre sistema de vigilància per detectar aquest tipus de malaltia està funcionant.”

La cap de l'oficina de veterinaris de l’Agència d’Estàndards Alimentaris, Sheila Voas, ha afirmat en relació al cas que és “encara és massa aviat per tenir constància d'on ha sorgit la malaltia”.

L'última crisi més gran per una epidèmia de les vaques boges va tenir lloc al Regne Unit l’any 2001, quan es van haver de sacrificar milers de caps. De fet, Londres va ser la primera capital europea que decretar, l’any 1988, aquesta condició del bestiar boví com una malaltia notificable. Vuit anys després, el mateix govern britànic va admetre que l’EEB podria ser transmesa als humans. A partir d’aleshores, la Unió Europea va prohibir la importació de carn britànica, que es va allargar en espai de deu anys, fins al maig del 2006.