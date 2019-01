El govern italià dona suport als ‘armilles grogues’ francesos

“Una nova Europa està naixent: la dels armilles grogues, la dels moviments i la de la democràcia directa”. Amb aquestes paraules el vicepresident italià i líder del Moviment 5 Estrelles, Luigi Di Maio, va donar suport ahir al moviment francès dels armilles grogues, que des de fa setmanes fa ballar el cap a Emmanuel Macron i es manifesta dissabte rere dissabte al país gal per demanar la seva dimissió. En un text publicat al blog del Moviment 5 Estrelles, Di Maio anima els armilles grogues francesos a continuar la seva protesta i a “no cedir”, i fins i tot els ofereix suport informàtic per poder continuar organitzant les seves mobilitzacions. Els comentaris, per tant, no podien ser més irreverents cap al govern francès. Malgrat això, l’executiu gal va contestar ahir de manera breu, però, això sí, molt contundent. “França s’esforça a no donar lliçons a Itàlia. Salvini i Di Maio haurien d’aprendre a fer neteja a casa seva”, va escriure a Twitter la ministra francesa d’Afers Europeus, Nathalie Loiseau.

A l’article publicat al blog del Moviment 5 Estrelles, Di Maio compara els armilles grogues amb el moviment ciutadà que va donar naixement a aquesta formació considerada populista i que va arribar al govern italià per primer cop el juny passat. “Són el mateix esperit que va animar el Moviment 5 Estrelles i milers d’italians el 4 d’octubre del 2009”, diu Di Maio al seu article sobre els manifestants francesos i en referència a la data en què va ser fundat el seu partit. “A França, com a Itàlia, la política ha esdevingut sorda a les exigències dels ciutadans, que han quedat al marge de les decisions més importants que tenen a veure amb el poble”, afirma també el vicepresident italià. I afegeix: “Les crides que se senten als carrers francesos demanen en definitiva que es deixi participar els ciutadans”.

El vicepresident i ministre de l’Interior italià, Matteo Salvini, també va ficar cullerada ahir en els afers interns francesos. “Dono suport als ciutadans respectables que protesten contra un president que governa contra el seu poble, però condemno de forma absoluta, ferma i total cadascun dels episodis de violència inútil”, va declarar a través d’un comunicat.

Per la seva banda, l’oposició italiana va criticar que el govern es fica en temes que no són de la seva incumbència. L’ex primer ministre Matteo Renzi, del Partit Demòcrata, va destacar que Di Maio dona suport als armilles grogues en el moment que aquests manifestants “utilitzen la violència contra les institucions i la policia”. Mara Carfagna, vicepresidenta de la cambra baixa i diputada del partit de Silvio Berlusconi, va ironitzar sobre les paraules de Di Maio amb el següent comentari: “El govern de Luigi Di Maio augmenta els impostos a Itàlia en gairebé 13.000 milions. Els armilles grogues protesten a França contra l’increment dels impostos. Luigi Di Maio ofereix el seu suport als armilles grogues : troba l’error”.