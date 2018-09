El govern italià dona suport al decret Salvini sobre immigració

El consell de ministres d’Itàlia va aprovar ahir un decret sobre seguretat i immigració impulsat per Matteo Salvini, ministre de l’Interior i líder de la xenòfoba Lliga. El procediment modifica les normes que regulen l’acollida de refugiats al país, cancel·la els permisos per motius humanitaris i allarga la permanència en els centres de primera acollida en què es decideix si es poden quedar al país o són deportats.

Després de més de tres mesos al capdavant del ministeri de l’Interior, Matteo Salvini va presentar orgullós ahir la primera mesura del Govern que porta el seu nom. Un pas endavant “per reduir els costos d’una immigració exagerada, expulsar els delinqüents i els que demanen asil sense merèixer-lo”, va assegurar. Un dels punts més polèmics del decret és el que cancel·la la protecció per motius humanitaris, que serà substituïda per un permís de residència d’un any per a aquells que provinguin de països afectats per desastres naturals o necessitin rebre tractament mèdic.

180 dies en centres tancats

La normativa estén de 90 a 180 dies el temps de permanència dels immigrants en els centres d’identificació i limita el Sistema de Protecció per Demandants d’Asil i Refugiats (SPRAR) als demandants de protecció internacional i els menors no acompanyats. Amb aquesta mesura el govern pretén estalviar més de “mil milions d’euros que seran invertits en seguretat”. A més, Itàlia no permetrà l’entrada al seu territori a cap estranger expulsat d’altres països de la zona Schengen i podrà expulsar els immigrants considerats “un perill social” o condemnats en primer grau per delictes greus com abusos sexuals o actes de terrorisme. “No expulsem ningú d’Itàlia d’avui a demà, sinó que fem més eficaç el sistema de repatriacions”, va dir el primer ministre, Giuseppe Conte.

Salvini considera que les noves normes garanteixen “més drets” als “veritables refugiats”, que hauran de complir estrictes requisits per obtenir l’asil polític. “Estic content. Un pas endavant per fer que Itàlia sigui més segura. De les paraules als fets”, va escriure a les xarxes socials el ministre de l’Interior italià i vicepresident del govern després d’anunciar l’aprovació per unanimitat del decret. Aquest detall no és menor, ja que el procediment, que recull les principals promeses de la Lliga durant la campanya electoral, no convencia l’ala més a l’esquerra del Moviment 5 Estrelles (M5E), socis en la coalició de govern. I també va crear certa perplexitat al president de la República, que ara haurà de signar el text, que podrà ser modificat al Parlament.

La normativa introdueix a més algunes novetats en matèria d’antiterrorisme, corrupció, lluita contra la màfia i seguretat, cosa que ha despertat les crítiques de l’oposició i la Conferència Episcopal Italiana (CEI), que acusa el govern d’unir en una perillosa equació immigració i seguretat. “Això vol dir que l’immigrant ja ha sigut jutjat per la seva condició i se’l considera un perill públic, independentment del seu comportament, la qual cosa és un mal senyal”, va denunciar el secretari general dels bisbes italians, Nunzio Galantino.

L’‘Aquarius’, sense bandera

Amb aquest decret Salvini s’apunta un triomf personal en la seva croada contra la immigració irregular i les oenagés que operen al Mediterrani. Aquest diumenge Salvini va insistir que els ports italians seguiran tancats per a les organitzacions humanitàries i va amenaçar de denunciar-les. “En les últimes hores els traficants han tornat a treballar, omplint barcasses i aprofitant-se de la col·laboració d’algunes ONG”, va dir en referència al vaixell Aquarius 2 de Metges Sense Fronteres (MSF) i SOS Méditerranée, que va tornar a patrullar davant de les costes de Líbia a finals d’agost.

El futur és incert. MSF ha denunciat pressions econòmiques i polítiques del govern italià sobre Panamà que han aconseguit que el país americà revoqui el registre de l’embarcació a l’autoritat marítima, cosa que impediria a aquesta organització continuar treballant en el rescat de persones al Mediterrani. El vaixell, que ja havia perdut abans la bandera de Gibraltar, porta 58 nàufrags rescatats dissabte i ha demanat a França poder-los desembarcar al port de Marsella. MSF va advertir en una roda de premsa que és l’única opció perquè el vaixell pugui continuar les missions de rescat, un cop hagi resolt els problemes burocràtics. París va respondre que estudia una “solució europea”.