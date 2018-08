Els guardacostes de Tunísia troben els cossos de cinc migrants morts al Mediterrani

Ho advertia aquest dimecres el fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Oscar Camps, en un tuit. Fa setmanes que cap organització humanitària opera al Mediterrani central i, tot i que les sortides des de Líbia, el Marroc o Tunísia no s'aturen, només ens arriba silenci.

Com ha passat durant els últims mesos, aquestes ONG s'han convertit en els ulls que expliquen el que passa enmig del mar. Quan no hi són, com en aquests moments, la gran majoria de vides ofegades queden encara més oblidades.

Una semana sin ONGs en la zona SAR, sin ahogados, sin desaparecidos ni avisos de embarcaciones en peligro. Una semana sin noticias. Mientras tanto, se ningunean los DDHH y se pagan “mordidas” a Estados, a países sin Estado y se bloquean los 2 únicos barcos que quedaban. pic.twitter.com/5VGbxydF24 — Oscar Camps (@campsoscar) 22 de agosto de 2018

Aquest dijous les paraules dels guardacostes de Tunísia reafirmaven aquesta situació. En un comunicat han informat que han recuperat els cossos de cinc migrants morts després que el seu vaixell s'enfonsés mentre intentaven arribar a l'illa italiana de Lampedusa.

Suposadament, hi havia més persones a l'embarcació: els parents de cinc tunisians més asseguren que els seus familiars també anaven a bord d'aquesta nau, que havia sortit de la regió costanera de Zarzis.

Tunísia, punt de sortida

De fet, les sortides des de Tunísia han augmentat en els últims mesos. Sobretot, després que Europa hagi negociat amb Líbia frenar els viatges des de les seves costes.

El juny passat, almenys 80 migrants van morir després que el seu vaixell, amb excés de càrrega i precari, s'enfonsés a poques milles de la costa tunisiana.