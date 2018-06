El comissari d'Interior europeu : "Estic en contra d'un Guantánamo per a immigrants, va en contra dels valors de la UE"

Els socis europeus podrien pactar la setmana que ve, durant la cimera de la UE que se celebrarà a Brussel·les, crear centres per a immigrants fora del territori europeu. L'objectiu és evitar que els immigrants que intenten arribar a Europa de forma irregular trepitgin el territori comunitari. Tot i que la mesura podria atemptar contra els drets humans, Brussel·les assegura que el que s'està estudiant no són centres de detenció.

"Que quedi clar: estic en contra d'un Guantánamo per a immigrants. Aniria en contra dels valors de la UE i no és el que estem plantejant", ha assegurat aquest dijous el comissari d'Interior i Immigració europeu, Dimitris Avramopulos, en referència a la base militar de Guantánamo, a Cuba, on els Estats Units hi van construir centres de detenció per a acusats de terrorisme. Avramopulos, però, ha advertit que Europa no pot admetre tots els immigrants: "Pujar a una embarcació no dona dret a entrar a la UE", ha subratllat.

Fa dies que es parla de la proposta però ni la Comissió Europea ni els estats membres volen concretar res. Segons fonts comunitàries, la idea és que els vaixells que rescatessin immigrants al Mediterrani els desembarquessin en ports de països del nord de l'Àfrica considerats "segurs", com Tunísia, on se situarien centres per als refugiats. Des d'allà es retornarien al seu país els immigrants que fugen per motius econòmics i es traslladarien a Europa els demandants d'asil.

Reforma de la normativa d'asil

Els líders europeus han de decidir la setmana que ve la manera de reformar la política d'asil. Avramopulos ha advertit que "les solucions unilaterals no són la solució" a la crisi política que hi ha a la UE –i sobretot en països com Alemanya i Itàlia– per a la gestió de la immigració, i ha demanat pactar solucions entre tots els estats membres.

Going forward, I believe there are several areas where the EU and its Member States can make significant progress – areas in which we are far more united than we are divided. Because unilateral measures on migration are just not the answer – European solutions are the answer. — DimitrisAvramopoulos (@Avramopoulos) 21 de juny de 2018

Els líders dels 28 han de decidir si mantenen o no la política de quotes per repartir entre els diferents estats membres els immigrants que arriben a Itàlia i Grècia, i si un govern pot decidir expulsar del país un refugiat que hagi demanat asil a un altre estat membre.

Hi ha tanta divisió entre els estats membres, i a Alemanya li urgeix tant tancar un acord, que els líders de 10 socis, entre ells Espanya, França i la mateixa Alemanya, celebraran una minicimera informal aquest diumenge per intentar acostar posicions.