L'independentisme escocès aposta per dos referèndums

L’independentisme escocès votarà a favor de la celebració d’un segon referèndum sobre la pertinença a la Unió Europea (UE) si la possibilitat s’arriba a plantejar davant del Parlament britànic. Així ho va afirmar ahir en una entrevista a la BBC la primera ministra d’Escòcia i líder del Partit Nacional Escocès (SNP, en les sigles en anglès), Nicola Sturgeon, hores abans que s’obrís la primera jornada de celebració del congrés anual del partit, inaugurat a Glasgow.

“Crec que els diputats de l'SNP, sens dubte, votarien per aquesta proposta”, va respondre a la pregunta de si donarien suport a una nova consulta. A continuació, però, va afirmar: “El punt important aquí és que el país, Escòcia o el Regne Unit en general, no es trobi en la situació de triar entre un resultat molt dolent o un d'encara pitjor. I [si hi ha un vot als Comuns sobre el segon referèndum del Brexit] espero que els diputats de l'SNP hi donin suport”.

Els nacionalistes tenen 35 diputats a la cambra de Westminster, nombre que podria ser decisiu per inclinar la balança cap a una banda o cap a l'altra en el moment que la 'premier' britànica, Theresa May, torni de Brussel·les amb un acord de divorci amb la UE sota el braç, si és que finalment aconsegueix signar-ne cap.

Sturgeon es va allunyar així definitivament de les posicions inicials expressades per diferents dirigents del partits mesos enrere, tebis a l’hora de donar suport a la campanya People’s Vote [El vot de la gent], que demana un pronunciament final sobre la relació amb la UE. Sturgeon va posar dues línies vermelles perquè l’SNP doni suport al possible acord entre Downing Street i la UE: “No abandonar la unió duanera i no deixar el mercat únic”. Les dues són inacceptables per a May.

El plebiscit encobert

A més, en cas d’un segon referèndum, Sturgeon vol garanties que Escòcia no es trobaria en la mateixa situació que el 2016, en què el pes majoritari de la població anglesa va decidir el resultat final, tot i que el 62% dels votants escocesos van optar per quedar-se a la Unió Europea. En el moment de la tramitació de la llei de la consulta del 2016, l’SNP va plantejar una salvaguarda segons la qual el 'sí' al Brexit hauria de ser majoritari a les quatre 'home nations' del Regne Unit per fer-lo efectiu. David Cameron, però, la va refusar.

El possible nou referèndum del Brexit no és l’únic amb què coqueteja l’SNP. A sobre la taula, o bé amagat en un calaix, hi ha el segon per a la independència.

Sobre aquesta qüestió, i malgrat que totes les enquestes publicades ahir sostenen que els escocesos optarien per la independència en cas d’un no acord amb la UE, Sturgeon va ser molt cauta. “Exposaré els pròxims passos quan arribem al final d’aquesta fase de negociacions [del Brexit]. La futura relació UE-Regne Unit és el context en què Escòcia decidirà sobre la independència”.

Sturgeon va ser diàfana sobre quan pot ser el millor moment per convocar un nou referèndum, possibilitat a què, de moment, May ha tancat la porta: “És important establir el calendari correcte –va dir la primera ministra d’Escòcia–, no només per motius d’interès propi. Prendrem la decisió quan tinguem la millor oportunitat de guanyar”.

El congrés de l’SNP no es pronunciarà oficialment sobre un nou plebiscit. Però s’arriba a la trobada de Glasgow després que dissabte la Royal Mile d’Edimburg veiés la manifestació més gran fins ara en demanda de la independència. Sortir de la UE contra l’opinió dels escocesos pot ser l’element clau que acabi, ara sí, per capgirar la truita.