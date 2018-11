Un dels morts del tiroteig en un bar de Califòrnia era supervivent del de Las Vegas

Una de les víctimes del tiroteig en un bar a Thousand Oaks (Califòrnia) de dimecres havia sobreviscut a la pitjor massacre amb arma de foc que han viscut els Estats Units a Las Vegas, el tiroteig en què, ara just fa un any, van morir 58 persones i 515 van quedar ferides. En aquella ocasió, un franctirador va disparar contra la multitud en un conçert de country a l'aire lliure.

"És irònic que després de sobreviure al pitjor tiroteig de la història moderna [dels Estats Units], l'hagin d'assassinar a la seva pròpia ciutat", va dir a l'ABC News el pare de Telemachus Orfanos, mort en el tiroteig del bar on hi havia una celebració universitària també amb música country.

El jove Telemachus Orfanos és una de les 12 víctimes mortals del tirador, de 28 anys, que dimecres a la nit va entrar al bar de Thousand Oaks i va obrir foc indiscriminadament. "El meu fill era al concert de Las Vegas amb amics seus i va arribar a casa. Ahir a la nit no va arribar", ha explicat la seva mare a l'ABC News.

L'autor del tiroteig, Ian David Long, havia servit el cos de marina dels Estats Units, de manera que va estar tot un any destinat a l'Afganistan. "No vull pregàries ni tampoc pensaments, vull que hi hagi control de les armes", va afirmar la mare del jove assassinat aquest dimecres.

540x306 Dues supervivent després del tiroteig. / RINGO CHIU / REUTERS Dues supervivent després del tiroteig. / RINGO CHIU / REUTERS

L'atemptat de Thousand Oaks, una ciutat de 129.000 habitants a l'oest de Los Angeles, és el tiroteig més mortífer al sud de Califòrnia des de la mort de 14 persones en un atac terrorista a San Bernardino al sud de Califòrnia l'any 2015.

Adquisició i ús d'armes als EUA

La pistola de calibre 45 que va utilitzar el pistoler dimecres a la ciutat californiana havia estat comprada legalment, però estava equipada amb un carregador més gran. Però altres assassinats massius han reobert també el debat sobre les armes als EUA, sense que la Casa Blanca mostri encara cap intenció de restringir-ne l'ús.



Ben al contrari, una de els mesures que Trump va proposar després del tiroteig a l'institut de Parkland (Florida), on un jove de 19 anys va matar 17 menors, va ser armar els professors perquè es poguessin defensar. També va proposar elevar l'edat mínima legal per obtenir armes i una regulació específica que restringís l'adquisició d'armes a la gent amb antecedents penals.

Es calcula que uns 80 milions d'americans disposen legalment d'armes de foc i el 43% dels domicilis en tenen una a casa per "defensar-se". L'accés a comprar una arma de foc, és un dret reconegut a la segona esmena de la Constitució federal nord-americana, de la qual el president Donald Trump és un ferm defensor. El president va rebre milions de dòlars de part de l'Associació Nacional del Rifle (ANR) durant la campanya electoral amb la qual va accedir a la Casa Blanca el 2017.