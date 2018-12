La policia israeliana recomana inculpar Netanyahu per corrupció

La policia israeliana ha recomanat aquest diumenge inculpar el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, per corrupció en l'anomenat cas 4.000. Netanyahu és sospitós d'haver fet favors governamentals al grup de telecomunicacions Bezeq –cosa que li hauria costat milions de dòlars– a canvi que el canal de notícies Walla, propietat d'aquest grup de telecomunicacions, fes una cobertura informativa positiva sobre ell i la seva família. Ara la fiscalia ha de prendre l'última decisió sobre una eventual inculpació del primer ministre.

La policia ha detallat a través d'un comunicat aquest diumenge que veu indicis per acusar de "suborn, frau i abús de confiança" el cap del govern, a més d'imputar també l'accionista majoritari del grup Bezeq i del portal de notícies Walls, Shaul Elovitch.

Entre els anys 2012 i 2017, el primer ministre i els seus col·laboradors "van intervenir en el contingut publicat per la web d'informació Walla i van intentar influir en el nomenament de persones", indica també el comunicat, que resumeix les conclusions de la investigació policial. L'objectiu de Netanyahu era que aquest portal publiqués "articles i fotos afalagadors i suprimir el contingut crític contra el primer ministre i la seva família", afegeix la policia.

Netanyahu ha negat aquest diumenge les acusacions contra ell i la seva dona. "Estic segur que també aquest cop les persones competents, després d'investigar aquest afer arribaran a la mateixa conclusió: no trobaran res perquè no hi ha res", ha escrit el cap del govern a Twitter, donant a entendre que les conclusions de la policia són incorrectes.

La investigació del cas 4.000 va començar al febrer i es va acabar al novembre. La policia va recollir el testimoni de 60 persones, va fer una investigació fora d'Israel i va recopilar centenars de documents i gravacions, a més de confiscar uns 28 milions d'euros.