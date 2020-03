Itàlia multarà amb 3.000 euros saltar-se el confinament del coronavirus sense justificació

Itàlia endureix les sancions als que incompleixin les restriccions de mobilitat i autoritza les regions a adoptar mesures més restrictives per frenar l'epidèmia al país, que ja deixa més de 6.800 morts i 54.000 contagiats, en una jornada en què els nous casos van tornar a baixar per tercer dia consecutiu però van augmentar els morts en 743.

El govern italià ha donat llum verda a un nou decret que unifica la bateria de mesures aprovades les últimes setmanes per limitar els moviments i introdueix multes de 400 a 3.000 euros per als que violin la prohibició de desplaçar-se fora del municipi de residència, excepte per anar a treballar, al metge o per afrontar una urgència justificada. Fins ara les sancions no superaven els 200 euros. Segons el ministeri d'Interior, només el cap de setmana 10.000 persones van ser denunciades per no respectar el confinament. El decret autoritza els presidents de les diferents regions a introduir mesures més severes per contenir el virus en els seus territoris.

En la roda de premsa posterior al consell de ministres extraordinari en què s'ha aprovat el decret, el primer ministre, Giuseppe Conte, ha desmentit categòricament que el seu govern tingui intencions d'ampliar el confinament obligatori fins al 31 de juliol tal com havien publicat hores abans diversos mitjans de comunicació locals. Finalment, Conte ha assegurat que les mesures es mantindran fins al 3 d'abril, com estava previst, mentre que l'estat d'emergència sí que es prolongarà fins a l'estiu. "Això no vol dir que les mesures restrictives s'estendran fins a aquesta data. Esperem poder superar-les molt abans", ha dit Conte, que a partir d'ara compareixerà cada 15 dies al Parlament per informar els italians.

Després de diversos dies en què semblava que Itàlia començava a veure la llum al final del túnel, el balanç de la Protecció Civil ha tornat a ser un butlletí de guerra. Mentre el ritme de contagis s'alenteix un altre dia, el nombre de morts continua augmentant: 743 només en les últimes 24 hores. Itàlia està confinada des de fa 15 dies i els experts asseguren que els pròxims dies seran decisius per comprovar si totes les mesures restrictives aprovades en l'últim mes són efectives per contenir el virus. Aquest dimarts es van registrar 3.612 nous casos de contagis, 168 menys que el dia anterior. La regió de la Llombardia continua sent la més afectada, amb 30.703 infectats i 4.178 morts.

Un escenari que podria ser fins i tot pitjor perquè molta gent gran està morint totalment sola, en els seus domicilis o en residències, segons ha denunciat l'alcalde de Bèrgam, Giorgio Gori. Aquestes persones no s'inclouen en el balanç oficial perquè moren sense que se'ls sotmeti al test del Covid-19, que a la Llombardia només es fa als pacients que presenten un quadre mèdic greu que requereixi hospitalitzar-los.

Una hipòtesi que va ser confirmada pel cap de la Protecció Civil, Angelo Borrelli, que ha admès que el nombre d'infectats podria ser fins a deu vegades superior a l'oficial i arribar als 600.000. "Per cada contagiat certificat n'hi ha deu de no censats", ha declarat en una entrevista al diari La Repubblica, en què ha assenyalat que el partit de futbol Atalanta-València, que es va disputar a l'estadi milanès de San Siro davant 46.000 espectadors a finals de febrer, va ser "potencialment un detonador" per a la propagació del brot.