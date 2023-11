L'ultra Javier Milei guanya les eleccions i serà el nou president de l'Argentina

Buenos AiresJavier Milei ha guanyat les eleccions presidencials a l’Argentina. El diputat i economista liberal-llibertari ultraconservador s'ha alçat amb el 56% dels vots i ha superat per 12 punts el ministre d’Economia i candidat del peronisme, Sergio Massa, que només ha aconseguit el 44% del suport i la victòria en tres de les 24 províncies del país. El president electe de La Llibertat Avança prendrà possessió el 10 de desembre, coincidint amb el 40è aniversari de la democràcia al país.

En el seu primer discurs després de conèixer els resultats, Milei ha assegurat que “comença la fi de la decadència argentina”, ha destacat que “no hi ha lloc per al gradualisme” i ha suggerit que els “canvis estructurals que l’Argentina necessita” seran ràpids. Ha demanat al govern actual “que entengui que ha arribat una nova Argentina” i que “actuï en conseqüència”. El llibertari ha manifestat un compromís “amb la democràcia, el comerç lliure i la pau” i ha assegurat que “treballarà braç a braç amb totes les nacions del món lliure”. Ha conclòs amb el seu clàssic “¡Viva la libertad, carajo!”, i ha afegit “que Déu beneeixi els argentins”, abans de sortir a fer un discurs davant la militància.

“És una nit històrica, s’ha acabat una manera de fer política i en comença una altra”, ha dit a les portes de la seu electoral, al Libertador Hotel al centre de Buenos Aires, davant de milers de persones. En aquesta posada en escena, l’acompanyava la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel; la seva germana i cap de campanya, Karina Milei, i la seva nòvia, l’actriu Fátima Flórez. Davant d'un petit escenari, els partidaris del canvi ovacionaven el nou president amb càntics, batucades, banderes, disfresses de lleó i una emoció desbordada. “Per fi l’Argentina ha triat el camí de la llibertat: som feliços”, manifestava la Nadia, de 37 anys. Al seu costat, un home sostenia un cartell que deia “La força del cel”, i mirava amunt amb sentiment.

L’eufòria al carrer era total. La Teresa plorava pensant en els seus fills i nets, “que per fi podran tenir un futur aquí”. La Katia recordava que va venir de Veneçuela: “Vaig venir a viure aquí perquè al meu país li va tocar Hugo Chávez, i l’Argentina anava pel mateix camí”. L’Hugo, vingut des de Potosí (Bolívia) per seguir la jornada electoral, assegurava que en el seu cercle d’amistats “s’admira molt Milei i volem una figura així al nostre país”. La Noemí, argentina de 66 anys i molt activa durant la campanya, ha estat apoderada durant la jornada en un col·legi de la capital, i també estava molt contenta: “Per fi algú posarà ordre, farà complir la llei i no deixarà entrar a tanta gent que es queda amb les feines que haurien de ser per als argentins”.

Massa es retira i facilita la transició

A la seu de Sergio Massa, que ha obtingut 11 milions de vots, les llàgrimes i les abraçades han inundat la nit electoral. Alguns dels seus partidaris han manifestat que tenen por del que pugui passar a l’Argentina a partir d’ara, sobretot pel que fa a la retallada de drets socials amb què Milei ha amenaçat des de l’inici de la campanya. “Em fa por que guanyin l’odi i la intolerància amb les minories”, manifestava a aquest diari fa uns dies una votant del peronisme. El ministre d’Economia ha reconegut la derrota molt aviat, quan encara faltava un alt percentatge del vot per escrutar: "Òbviament, els resultats no són els que esperàvem. Ja m'he comunicat amb Javier Milei per felicitar-lo i desitjar-li sort, perquè és el president que la majoria dels argentins ha escollit per als propers quatre anys". El peronista ha anunciat, també, que es retira de la política i que s’aparta del seu ministeri per “facilitar la transició”, i ha instat el nou president electe a “donar certeses sobre el funcionament polític, social i econòmic de l’Argentina” des d’aquest mateix dilluns.

A la seu de La Llibertat Avança han acudit per celebrar la victòria l’excandidata conservadora Patricia Bullrich i l’expresident Mauricio Macri, que des de la derrota a la primera volta han fet campanya pel llibertari i a qui Milei els ha agraït un suport “desinteressat”. Els darrers dies s’ha especulat amb l’assignació de càrrecs als dos membres de la dreta tradicional, tot i que des de l’espai llibertari s’ha insistit que encara no és moment de parlar-ne. Si Milei tira endavant els seus plans de campanya, reduirà considerablement la mida del gabinet, que actualment té 19 ministeris –el llibertari ha parlat repetidament d’un total de vuit–. Quedarien Defensa, Justícia, Economia, Relacions Exteriors, Infraestructura, Seguretat i Interior, i les àrees de Desenvolupament Social, Salut, Treball i Educació quedarien agrupades sota una sola cartera: el ministeri de Capital Humà. Milei ha anunciat que des d’aquest mateix dilluns es posarà a treballar per iniciar la nova fase a l’Argentina, que des d’avui arrenca un període incert, amb una mica més de la meitat de la població eufòrica i alleujada pel canvi que comença i l’altra meitat incrèdula, trista i atemorida.