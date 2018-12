La justícia argentina ratifica la culpabilitat de Cristina Fernández

Un tribunal d'apel·lacions argentí ha ratificat la matinada d'aquest divendres el processament de la ex presidenta d'Argentina Cristina Fernández com a "cap" d'una associació il·lícita creada per rebre suborns d'empresaris durant el kirchnerisme (2003-2015), i ha avalat que sigui detinguda, un fet que de moment impedeixen els seus privilegis com a senadora.

La Cambra Criminal i Correccional s'ha pronunciat sobre els recursos interposats per la defensa, no només els referents a l'exmandatària, sinó també els de multitud de funcionaris del seu Govern i empresaris que van ser processats en primera instància pel jutge Claudio Bonadio, en la ja coneguda com la 'causa dels quaderns'.





Pel que fa a Cristina Fernández, l'alt tribunal ha confirmat el seu processament amb presó preventiva com a "cap" d'una associació il·lícita i també com a coautora de bona part de l'entramat. També se li ha dictat un embargament de 1.500 milions de pesos argentins, uns 40 milions de dòlars.

"Les referències sobre el destí de les sumes percebudes es compten per centenars i condueixen al domicili dels exmandataris o a les mans d'algun col·laborador d'extrema confiança", assenyala la sentència signada pels jutges Leopoldo Bruglia i Pablo Bertuzzi.

"Una lluita política"

La detenció de la senadora dependrà del fet que a la cambra alta dos terços dels legisladors hi donin el vistiplau, fet que ara per ara no sembla fàcil perquè s'hauria de comptar amb el suport de la majoria del peronisme, majoritari al Congrés, al qual pertany Fernández. "Entenem que és una lluita política i judicial i quan arribi a judici oral caurà en la nul·litat absoluta", va reiterar Gregorio Dalbón, advocat de l'expresidenta.

I és que el lletrat ha tornat a recalcar que no s'ha pogut comprovar que la seva clienta, Cristina Fernández, rebés suborns, i ha qüestionat que no fossin gravades les declaracions dels imputats col·laboradors, alguns dels quals van apuntar a la suposada implicació del matrimoni presidencial.