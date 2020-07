La justícia obre una investigació al govern francès per la gestió del coronavirus

La justícia francesa ha obert una investigació contra tres membres del govern d'Edouard Philippe perquè suposadament es van abstenir de lluitar contra el coronavirus, cosa que ha afectat més de 158.000 persones, de les quals gairebé 30.000 han mort.

El Tribunal de Justícia de la República, l'òrgan competent per als membres de l'executiu, ha acceptat nou denúncies que afecten el primer ministre dimitit Philippe i els dos últims ministres de Sanitat, Agnès Buzyn i Olivier Veran, ratificat en el càrrec en la remodelació de l'equip de Jean Castex.

Tots tres s'enfronten a una pena màxima de dos anys de presó i 30.000 euros de multa si els magistrats donen la raó als demandants, entre els quals hi ha associacions de consumidors, ciutadans particulars, professionals sanitaris i fins i tot reclusos. Els jutjats francesos han rebut denúncies des del principi del confinament en què s'acusa l'executiu de Macron de "posar en perill la vida dels altres", "matar" o "fallar en l'assistència a una persona en perill". Com en altres països d'Europa, una bona part de les víctimes de l'epidèmia són gent gran que eren en una residència.

Edouard Philippe, que va dimitir divendres passat i va ser ràpidament substituït per Jean Castex, ha assumit l'alcaldia de la ciutat de Le Havre, que va guanyar a la segona volta de les eleccions municipals del 28 de juny.

Agnès Buzyn havia abandonat el ministeri de Sanitat a mitjans de febrer per presentar-se com a candidata a l'alcaldia de París, però no va ser escollida i actualment és regidora a l'oposició del govern d'Anne Hidalgo. L'únic que conserva cartera ministerial és el seu substitut, Olivier Véran.