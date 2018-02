La germana de Kim Jong-un assistirà als Jocs d'Hivern de Corea del Sud

Seül ha anunciat aquest dimecres que Kim Yo-jong, germana del líder nord-coreà, Kim Jong-un, serà una de les convidades als Jocs d'Hivern que s'inauguren divendres en sòl sud-coreà, una històrica visita que suposarà el primer viatge d'un membre de la dinastia Kim al Sud.

La trobada, que tindrà lloc del 9 a l'11 de febrer, s'emmarca en l'enèrgica i controvertida campanya d'imatge que el règim nord-coreà desplega a Corea del Sud en els Jocs al comtat de Pyeongchang i que ha posat a ple rendiment amb l'arribada del seu cèlebre "esquadró" d'animadores. La germana de Kim acompanyarà el president honorífic del país, Kim Yong-nam, que encapçala la delegació nord-coreana i és el funcionari del règim de més alt rang que ha visitat mai el país veí.

L'oficina presidencial sud-coreana ha considerat aquest dimecres que aquests viatges "mostren la voluntat del Nord de rebaixar la tensió a la península" i ha destacat el fet que, al marge de ser germana del líder, Kim Yo-jong "ocupa un lloc de pes en el Partit dels Treballadors nord-coreà". Es desconeix quin rol jugarà exactament Yo-jong durant la visita, tot i que Seül ja ha admès que el president sud-coreà, Moon Jae-in, podria proposar una trobada bilateral amb el president honorífic nord-coreà.

El suposat desgel entre les dues Corees

El viatge és fruit dels acords assolits al gener pels dos països, que tècnicament porten en guerra més de 65 anys, perquè Corea del Nord participi en aquests Jocs que arrenquen el 9 de febrer, dia en què les dues Corees desfilaran juntes durant la inauguració.

Seül creu que la participació nord-coreana a Pyeongchang pot ajudar a rebaixar la tensió i facilitar un acostament entre el règim i Washington, que enviarà als Jocs el vicepresident Mike Pence. De fet, Pence coincidirà amb la germana de Kim Jong-un i amb el mateix president honorífic nord-coreà, però Washington ha insistit que no hi ha possibilitat que hi hagi una trobada entre Pence i Kim Yong-nam perquè Pyongyang no ha mostrat cap voluntat de desnuclearització, condició indispensable per al govern dels EUA abans d'iniciar qualsevol negociació. A més, Pence ha assegurat aquest dimecres a Tòquio, parada prèvia a Corea del Sud, que el seu país no permetrà que el règim "amagui la realitat que esclavitza la seva població i amenaça altres països".

Al seu torn, la visita de la germana del líder nord-coreà suposa una mena de provocació per a l'administració del president dels EUA, Donald Trump, que al gener li va imposar sancions a ella i a altres set alts càrrecs del règim per la seva vinculació amb "les continuades violacions de drets humans i la censura" a Corea del Nord. Així, el govern del Sud consultarà la comunitat internacional sobre la visita, amb la finalitat que no causi "cap controvèrsia sobre les sancions", ha explicat en un comunicat.

A l'històric anunci del seu viatge es va unir aquest dimecres l'arribada de 229 animadores nord-coreanes a Corea del Sud, considerades el paradigma del que Pyongyang entén per "soft power" (és a dir, 'influència indirecta'). Es creu que el règim selecciona acuradament les integrants del gruo atenent a la seva bellesa i credencials familiars, i se sap que Ri Sol-ju, dona de l'actual líder nord-coreà, va estar en el grup d'animadores enviat als Campionats d'Àsia d'Atletisme celebrats a la localitat sud-coreana d'Inchon el 2005. En els últims dies ha arribat també al Sud una delegació composta per 22 atletes, una vintena de funcionaris i una orquestra musical de 140 membres que actuarà durant els Jocs.

Qui és Kim Yo-jong?

Nascuda en algun moment entre 1987 i 1989, fruit de la relació entre l'exlíder nord-coreà Kim Jong-il, mort el 2011, i la seva tercera concubina, Ko Young-hui, se sap que Yo-jong va realitzar la primària a Suïssa al costat del seu germà i que va cursar estudis a la Universitat Kim Il-sung de Pyongyang. El 2014 va ser nomenada vicedirectora del departament de Propaganda i Agitació del Partit dels Treballadors de Corea, que l'octubre passat la va designar entre els nous membres del politburó.