Càrrecs d'assassinat per als quatre detinguts per la mort del periodista eslovac Ján Kuciak i la seva parella

Quatre persones han sigut formalment acusades aquest dilluns per les autoritats eslovaques d'haver orquestrat els assassinats a sang freda del periodista Ján Kuciak i la seva parella, Martina Kusnirova. Les acusacions d'Alena Zsuzová, Miroslav Marcek i Tomás Szabó se sumarien així a Zoltán Andruskó, que ja hauria admès la seva participació en el crim el dia 18, i a l'empresari Marian Kocner, el principal sospitós d'haver organitzat l'assassinat de Kuciak. Tant Kocner com dos dels detinguts neguen els càrrecs, mentre que un altre dels sospitosos hauria confessat ser-ne l'autor material, segons Reuters.

Entre els sis càrrecs que s'inclouen a l'acusació hi figura el d'assassinat amb premeditació i, segons informa The Slovak Spectator, les possibles penes a què s'enfronten els acusats es mourien entre els 25 anys de presó i la cadena perpètua. Andruskó, un sicari relacionat també amb negocis de narcotràfic, hauria acordat per la seva banda una rebaixa de pena de fins a un màxim de 16 anys per la seva col·laboració amb l'oficina del fiscal, malgrat que també se l'acusa de conspirar per l'assassinat de membres de la fiscalia i advocats implicats en el cas.

Política, corrupció i màfia italiana

Els cadàvers de Kuciak i Kusnirova van ser descoberts per la policia eslovaca el 26 de febrer del 2018, a la casa que compartien en un poble a prop de Bratislava. L'evident aparença d'execució que presentaven els cossos i la feina de Kuciak en un reportatge d'investigació sobre els llaços que unien la màfia calabresa i el primer ministre eslovac Robert Fico van fer sospitar ràpidament que es tractava d'un crim orquestrat.

Fico va haver de renunciar al càrrec arran de les protestes en reacció al crim i, malgrat que la seva coalició de govern ha sobreviscut fins ara, els assassinats van constituir el principal argument per al canvi presidencial a Eslovàquia en les eleccions d'aquell mateix mes de març. L'activista feminista Zuzana Caputová és ara la presidenta del país.