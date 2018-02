Assassinen un periodista que investigava els vincles de la màfia amb polítics

Denúncies de frau fiscal

El periodista eslovac Jan Kuciak, assassinat juntament amb la seva nòvia, Martina Kusnirova a prop de Bratislava, estava a punt de publicar informacions sobre els vincles de la màfia calabresa -coneguda a Itàlia com la ‘Ndrangheta- amb el govern eslovac, que arribarien fins a l’oficina del primer ministre. Mentre la policia investiga el doble homicidi amb la hipòtesi que està relacionat amb la feina del periodista, el ministre de Cultura i Mitjans de Comunicació eslovac, Marek Madaric, va presentar ahir la seva dimissió al·legant que se sentia “incapaç” de seguir en el càrrec.

Kuciak, de 27 anys, va deixar a mig fer un article per al digital Aktuality.sk que ahir van publicar els principals diaris eslovacs. Si es confirma la investigació del jove periodista, membres de la ‘Ndrangheta haurien aconseguit infiltrar-se tant entre els contactes com al nucli de confiança del primer ministre eslovac, el socialdemòcrata Robert Fico. “Dues persones properes a un home que va arribar a Eslovàquia després de ser acusat en un cas de màfia a Itàlia tenen relació diària amb el primer ministre”, escriu Kuciak en la seva informació pòstuma, titulada La màfia italiana a Eslovàquia.

De la investigació del periodista en sobresurt el nom de Maria Troskova, assistenta personal de Fico i que va ser investigada per presumptes vincles amb la màfia quan era directiva de l’empresa italiana GIA Management. Kuciak va escriure que els mafiosos han trobat a Eslovàquia “una segona casa” per aconseguir amb gran facilitat bons negocis, subvencions o fons estructurals de la Unió Europea. En aquest sentit, el periodista assegura que la màfia tenia o té desenes d’empreses valorades en milions d’euros.

Garantia de protecció

Kuciak i Kusnirova van ser trobats morts la nit de diumenge al domicili que compartien. Des de llavors, la col·lega amb què el periodista treballava, Pavla Holcova, d’Investigace.cz, es troba sota protecció policial. El crim ha trasbalsat la societat eslovaca, que últimament s’ha estat manifestant per denunciar la corrupció governamental. El primer ministre va oferir una recompensa d’un milió d’euros per a qui aporti alguna pista sobre un crim que, segons va dir, “atempta contra la democràcia”. Fico va garantir als periodistes la màxima protecció, un gest que contrasta amb els insults anteriors, com quan el 2016 els va titllar de “fastigoses prostitutes antieslovaques”.