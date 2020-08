Nit d'aldarulls i enfrontaments amb la policia a Beirut

La nit i matinada passades les protestes han pujat de to a la desolada Beirut i hi ha hagut diversos aldarulls a la capital del Líban. Les forces de seguretat libaneses han disparat gasos lacrimògens contra els manifestants i la ja existent ira cap a les elits polítiques del país segueix en augment en bona part de la població de Beirut i arreu del país.

Els mitjans estatals han informat que la nit passada les forces de seguretat es van enfrontar a desenes de manifestants antigovernamentals al centre de Beirut, a prop del Parlament, on van encendre petites fogueres. Segons recull l'Agència Nacional de Notícies del Líban (NNA), alguns dels manifestants que van participar en aquestes protestes, que no van ser massives, van quedar ferits.

La NNA també recull que alguns dels manifestants van llançar pedres contra les forces de seguretat. La ciutat, a causa de la tragèdia, ha estat declarada en estat d'emergència i les forces militars n'han assumit el control.

Dimiteix l'ambaixadora del Líban a Jordània

Des de la brutal explosió que va arrasar part de la capital, dos càrrecs han dimitit: el diputat Marwan Hamadeh, que ho va fer dimecres, i l'ambaixadora del Líban a Jordània, Tracy Chamoun, que va abandonar el càrrec aquest dijous, després d'afirmar que aquesta catàstrofe mostra –encara més– la necessitat d'un canvi de lideratge al país.

Mentrestant, segons recull la NNA, almenys 16 persones han estat detingudes en la investigació organitzada pel govern, que va decretar arrest domiciliari de tots els funcionaris del port de la capital. Una mesura que no va calmar la gent, que assenyala directament l'executiu libanès per negligència.

157 morts i més de 5.000 ferits

La xifra de morts per les explosions de dimarts al port de Beirut s'eleva ja a 157 persones i hi ha més de 5.000 ferits, a més de 300.000 persones que han perdut la casa. Són dies de desolació a la capital del Líban i també de tensió, en una societat cansada de la corrupció de les elits polítiques, que van dur el país a la fallida el març passat.

Ara la tragèdia del dimarts és percebuda per molts dels habitants de Beirut –i d'arreu del país– com una greu negligència de les autoritats locals, així com de l'executiu del país, que va permetre emmagatzemar al port durant sis anys les gairebé 3.000 tones de nitrat d'amoni que van provocar la brutal explosió. Una explosió que també va destruir les principals sitges del país, on hi havia emmagatzemades el 85% de les reserves de gra de tot el Líban.

L'explosió de dimarts és la gota que ha fet vessar el got en una societat que ja va fer caure l'anterior govern després d'una onada de protestes a l'octubre. El nou executiu no ha millorat la situació al país, greument afectat per una crisi econòmica, accentuada els últims mesos per la pandèmia del coronavirus.

Aquest dijous, quan el president de França, Emmanuel Macron, va aterrar al país i va visitar la zona zero de l'explosió acompanyat del seu homòleg libanès, Michel Aoun, molta gent va acostar-se a la comitiva per escridassar Aoun i clamar ajuda a Macron. A la nit les protestes van pujar de to fins a arribar a l'enfrontament amb les forces de seguretat.