Lukaixenko pren possessió en secret i a cops de porra amb els manifestants

El blindatge amb què la capital de Bielorússia s'ha despertat aquest dimecres feia endevinar algun acte oficial especial. I així ha sigut. Sense anunci previ i gairebé d'amagat, Aleksandr Lukaixenko ha pres possessió per sisena vegada com a president de Bielorússia en un acte que en les anteriors ocasions havia sigut prèviament publicitat i amb la presència del cos diplomàtic destacat a Minsk. Però les protestes multitudinàries que s'encadenen pel frau electoral del 9 d'agost n'han fet modular el protocol, amb l'objectiu de bastir una cerimònia molt més austera per no encendre unes manifestacions que, malgrat tot el desplegament policial, s'han acabat fent. Les forces de seguretat, com és habitual, han exhibit una força desproporcionada amb els canons d'aigua i els cops de porra contra els pacífics manifestants.

Lukaixenko, de 66 anys i des del 1994 al poder, ha acceptat el càrrec amb la mà dreta a sobre de la Constitució, i en el seu parlament ha insistit que ell és el salvador de Bielorússia davant de la proposta de l'oposició, totalment escapçada amb els màxims líders a la presó, inhabilitats políticament o a l'exili. " No puc ni tinc el dret d'abandonar els bielorussos que han vinculat amb el rumb estatal no només les seves preferències polítiques, sinó també el seu destí i el futur dels seus fills", ha afirmat Lukaixenko, citat per l'agència estatal Belta.

651x366 Un antidisturbis atenent un home estirat a terra que ha rebut un cop de porra de la policia / TUT.BY / AFP Un antidisturbis atenent un home estirat a terra que ha rebut un cop de porra de la policia / TUT.BY / AFP

Pavel Latuixka, un polític dissident, ha qualificat l'acte de "reunió de lladres", mentre que la líder opositora Svetlana Tikhanóvskaia, autoproclamada guanyadora dels comicis, ha parlat de "farsa", informa Reuters. Sense gairebé líders a l'interior del país, el bloc opositor ha fet una crida a una "campanya de desobediència civil" indefinida per exigir la dimissió de Lukaixenko.

Enèsima protesta

Com fan cada diumenge des que Lukaixenko es va proclamar guanyador de les eleccions amb el 80% dels vots, en uns comicis que només valida la Rússia de Vladímir Putin, milers de persones s'han anat congregant al centre de Minsk i han aconseguit bloquejar l'Avinguda dels Vencedors.

Els mitjans locals informen de diverses desenes de detinguts i ferits en els enfrontaments entre manifestants i efectius antiavalots, que utilitzen gas lacrimogen i mànegues d'aigua per dispersar els congregats. Els policies, protegits amb escuts i armats amb porra, han colpejat brutalment els manifestants. Les fotografies de les agències internacionals han captat imatges de persones grans amb la cara plena de sang o estomacades i estirades a terra.