França ajorna el pagament d'impostos a pimes i obre un fons per a autònoms

La defensa contra la "guerra" al coronavirus que va decretar Emmanuel Macron en una compareixença televisada amb audiència rècord –dilluns a la nit– combina les mesures restrictives i de protecció de la salut pública amb un paquet d'ajudes per valor de 45.000 milions d'euros i una línia de crèdits garantits per ajudar bàsicament les petites i mitjanes empreses que estan rebent de ple l'impacte de la pandèmia.

Les mesures se centren bàsicament en donar suport econòmic a les empreses i per això el president francès ha anunciat ja 300.000 milions d'euros perquè les arques públiques es facin càrrec del pagament de crèdits bancaris i impostos directes, tret de l'IVA. A banda, també se suspenen fins que passi l'emergència sanitària el cobrament de cotitzacions socials, hipoteques i les factures de serveis bàsics, com aigua, llum i gas per a aquests petits negocis. Les ajudes són per evitar que aquestes empreses, que conformen el teixit empresarial del país, mantinguin les persianes obertes un cop el Covid-19 quedi extingit o controlat.

A més, el ministeri d'Economia ha anunciat un paquet de 45.000 milions d'euros perquè les empreses que hagin de fer expedients de regulació temporals puguin fer el pagament de dues mensualitats i obrir un canal de solidaritat per a autònoms i empreses amb una facturació inferior al milió d'euros anuals que hagin vist reduïts els ingressos en un 70%, informa l'agència Efe.

El ministre d'Economia i Finances, Bruno Le Maire, ha posat aquest dilluns preu a la factura econòmica del brot: el producte interior brut (PIB) se'n ressentirà i caurà almenys un 1% aquest any, mentre que les previsions abans del coronavirus estimaven que creixeria l'1,3%, cosa que exposa França a un escenari postbèl·lic, seguint la metàfora de Macron, que va assegurar que es prenia la crisi com si fos una "guerra" i amb un enemic invisible. Amb aquestes previsions "provisionals", segons Le Maire, França i la zona euro entraran "en recessió". El ministre ha augurat que "el xoc serà violent" i que tothom ha d'estar preparat per a "una guerra econòmica i financera duradora".

En un entrevista a l'emissora RTL, el responsable de finances gal ha admès que el seu govern es veurà obligat a modificar els pressupostos, ja que les partides extres anunciades per enfortir el teixit econòmic dispararien el dèficit públic en un 100%. Amb tot, Le Maire ha assegurat que l'economia francesa té "capacitat de rebot".

Enmig de la crisi més greu després de la Segona Guerra Mundial a França, Macron també ha hagut de renunciar a la seva mesura estrella de mandat: la reforma de les pensions que durant mesos ha provocat manifestacions i vagues multitudinàries i ha rebaixat la seva popularitat.

Alemanya i altres països també prenen mesures econòmiques

A més de França i de l'estat espanyol, molts governs europeus i d’arreu del món estan prenent mesures econòmiques per evitar els pitjors efectes de la crisi del coronavirus. Itàlia, el país més afectat per la pandèmia, va aprovar ahir dilluns un paquet de 25.000 milions en ajudes.

El mateix Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha ofert 40.000 milions d'euros en finançament que podrien mobilitzar-se "ràpidament" per ajudar les petites i mitjanes empreses en aquesta crisi, una quantitat lleugerament inferior a l'anunciada pel govern francès. Amb tot, el BEI ha anunciat fons addicionals per al sector sanitari, per donar suport a les infraestructures d'emergència i al desenvolupament de tractaments i vacunes.

Alemanya va aprovar el seu paquet divendres, amb mig bilió en crèdits il·limitats per garantir la liquiditat de totes les empreses que passin per dificultats, a més de rebaixes fiscals i retardament de pagaments sense penalització per tal que “cap empresa sana faci fallida a causa de la crisi”. També va facilitar les reduccions de jornada per garantir que cap alemany perdi la feina per aquesta crisi.

Aquest dimarts, a més, hi ha afegit un fons de 50 milions d’euros destinat només a la repatriació dels alemanys que han quedat atrapats per turisme fora del país, enmig del tancament de fronteres europeu. El ministre d’Economia, Peter Altmaier, ha deixat clar també aquest dimarts que el país posarà fi a la seva dràstica política d’equilibri financer i està disposat a endeutar-se tant com sigui necessari per combatre la pandèmia.

Nova Zelanda ha aprovat també un paquet d’estímuls econòmics per combatre el Covid-19, que és especialment gran perquè equival aproximadament al 4% del PIB del país. El paquet aprovat per Austràlia és de l'1,2% del seu PIB, i el de Singapur l'1,3% del seu PIB, mentre que les mesures del Regne Unit suposen el 0,6% del seu PIB.