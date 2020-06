Gasos lacrimògens en una protesta del personal sanitari a França

Acabats els aplaudiments, el personal sanitari de França que ha estat batallant contra el coronavirus ha sortit al carrer per exigir el compliment de les promeses de millora de les seves condicions laborals. Els sindicats del sector han omplert el centre de París, entre altres ciutats, amb milers de metges i infermeres, en una demostració de força de cara a la negociació que s'ha d'obrir amb el govern d'Emmanuel Macron, que a l'inici de l'epidèmia va qualificar el col·lectiu com a "herois amb la bata blanca". Ara, però, els professionals creuen que després de jornades interminables als centres sanitaris i posant fins i tot la seva vida en perill, ha arribat l'hora de revertir els anys de falta d'inversions que s'han succeït executiu rere executiu.

Quan tot França ja es troba en color verd i instal·lat en aquesta nova normalitat, els professionals han volgut aprofitar el suport que tenen entre la ciutadania per posar el govern de Macron davant del mirall perquè posi fil a l'agulla a les promeses que va fer d'una inversió milionària, que inclou l'augment salarial.

A les protestes, que s'han repetit en altres ciutats del país, hi estaven representats metges de diverses especialitats, infermeres, auxiliars d’infermeria i professionals de les residències de gent gran. Tots junts han cridat a favor d'augmentar les partides per enfortir la sanitat pública i els serveis que ofereixen. "Esperem una revalorització dels salaris i el reconeixement de les qualificacions, la creació de llits, la contractació de personal i no considerar que els diners que posem en els hospitals és un deute", ha dit el secretari general de la Confederació General de Treballadors (CGT), Philippe Martinez.

Al final de la marxa, grups d'individus encaputxats han llançat diversos tipus d'objectes contra la policia a l'esplanada dels Invàlids quan bona part dels manifestants s'havien dispersat. Aquests grups han cremat papereres i han destrossat cotxes, unes accions que les forces de l'ordre han respost amb gas lacrimogen.

Protesta de metges reclamant més inversió als hospitals públics de França

La Prefectura de Policia de París ha informat de la detenció de 16 persones una hora després de l'inici dels disturbis. Entre els manifestants hi havia armilles grogues, però també membres dels anomenats black blocks, mentre que els que anaven identificats amb bates mèdiques es retiraven a un costat, encara que alguns han manifestat el seu descontentament amb la intervenció policial a les xarxes socials.

"El govern ens dona les gràcies amb gasos. Cap augment salarial, res sobre el tancament de llits o les condicions laborals. Només gas per als nostres pulmons. Ràbia...", ha escrit a Twitter la metge Sabrina Alibenali.