Quatre dones han mort en un mes al Nepal pel confinament en cabanyes durant la menstruació

Al Nepal hi ha la creença que estar en contacte amb una dona que tingui la menstruació provoca mala sort. Es tracta del 'chhaupadi', una tradició arrelada en zones remotes de l'oest del país. Per aquest motiu, quan les noies nepaleses passen per la rutina mensual, són aïllades en cabanyes on posen en greu perill la seva vida. Des del gener ja n'han mort quatre, malgrat que des de l'agost passat aquesta pràctica està penada per llei.

Parbati Bogati, de 17 anys, es va asfixiar després d'encendre el foc en una cabanya sense finestres per mantenir la calor durant els freds hiverns del Nepal, on les temperatures baixen per sota dels zero graus. La setmana passada una altra nepalesa corria la mateixa sort però aquest cop, amb els seus dos fills.

Les últimes morts han commocionat la classe política del país, que ha obert una investigació parlamentària i ha iniciat una campanya per conscienciar la població. Estan enviant funcionaris locals a advertir les famílies que perdran beneficis estatals si mantenen aquesta pràctica.

Una pràctica il·legal

El govern de Katmandú ha intentat acabar amb aquesta tradició repetides vegades, però està tan arrelada en certs sectors de la societat que està resultant una lluita perduda. El 2005 el govern va prohibir la pràctica, però la societat no ho va assumir.

Després de 13 anys en què no es van aconseguir resultats, l'agost del 2018 el govern va declarar la pràctica un delicte penal, amb condemnes de tres mesos de presó i multes de 3.000 rupies nepaleses (aproximadament 23 euros). Però la situació no ha canviat. Les dones amb la menstruació segueixen sent considerades impures, i elles mateixes decideixen aïllar-se si no els hi obliga la família.

Segons Renu Adhikari Rajbjandari, membre de l'Aliança Nacional de Defensors dels Drets Humans del Nepal, les autoritats podrien fer molt més. "Cal enderrocar les cabanyes de metall i impulsar noves campanyes massives perquè les comunitats i les famílies prenguin consciència que les dones no es tornen impures simplement pel fet de menstruar".