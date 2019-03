Un mestre d'un poble remot de Kènia és el millor professor del món

Un mestre d'un poble remot de Kènia ha sigut distingit com el millor professor del món. Peter Tabichi ha rebut el premi Global Teacher Prize 2019, dotat amb un milió de dòlars (prop de 900.000 euros), segons ha informat la Fundació Varkey, que atorga el premi. "És increïble. L'hi dec tot a Déu", ha assegurat el professor aquest dilluns al diari kenià 'Daily Nation'. Tabichi treballa en una escola d'educació secundària de Pwani, un remot poble del comtat de Nakuru, al centre del país.

El Global Teacher Prize, que concedeix des de fa cinc anys aquesta fundació amb seu a Dubai per reconèixer la tasca dels docents, va elogiar "la dedicació, l'ardu treball i la confiança apassionada de Tabichi en el talent dels seus estudiants". Entre els finalistes del premi d'aquest any hi havia professors del Regne Unit, els Països Baixos, el Brasil, el Japó, l'Argentina, l'Índia, els Estats Units i Geòrgia.

Més enllà de l'aula

Per a Tabichi, que fa classes a estudiants en una regió molt pobra on l'abandonament escolar i els embarassos adolescents són habituals, ser un gran mestre requereix "ser creatiu, abraçar la tecnologia i promoure mètodes d'ensenyament moderns". "Has de fer més i parlar menys", matisa aquest professor de 36 anys, que també forma part de l'orde franciscana, fa classes des de fa 12 anys i dona el 80% del seu salari als més pobres de la comunitat.

La tasca de Tabichi va més enllà de l'aula i inclou ensenyar als estudiants mètodes alternatius de cultiu per abordar la inseguretat alimentària a la regió, on la fam és habitual. Així mateix, el mestre va impulsar la creació del Club de la Pau, que anima els estudiants a debatre i plantar arbres junts, amb l'objectiu d'assegurar la convivència entre els més de set grups ètnics presents a l'escola, especialment després de la violència postelectoral que va seguir a les eleccions del 2007 a Kènia.

Com a professor de física i matemàtiques, Tabichi ha creat el Club de Ciència del centre, que ajuda els alumnes a dissenyar projectes d'investigació. Amb el suport del docent, els estudiants van presentar a la Fira de Ciència i Enginyeria de Kènia del 2018 un dispositiu que havien inventat per permetre a les persones cegues mesurar objectes. "Això va situar el col·legi al capdavant de les escoles públiques a escala nacional", ha apuntat el professor. Encara que l'escola té només amb un ordinador i una connexió precària a internet, Tabichi "utilitza les TIC en el 80% de les classes per atraure els estudiants", segons explica la fundació que atorga el guardó.

El president de Kènia, Uhuru Kenyatta, ha felicitat el premiat perquè "és un exemple brillant del que l'esperit humà pot aconseguir no només per a Kènia o l'Àfrica, sinó per a tot el món".