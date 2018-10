49,2 milions de votants avalen el tsunami de l’extrema dreta al Brasil

L’onada conservadora iniciada al Brasil el 2013 ha acabat convertint-se en un tsunami, que ha deixat l’esquerra contra les cordes i al candidat ultra, Jair Bolsonaro, del Partit Liberal Social (PSL) a un pas d'arribar al Palácio do Planalto.

La històrica victòria d’aquest diumenge de Bolsonaro a la primera volta de les presidencials ha sorprès per la contundència i el forat obert amb el seu immediat perseguidor, Fernando Haddad, del Partit dels Treballadors (PT), amb qui tindrà un segon embat, que es presenta a priori molt desigual, diumenge 28 d’octubre.

Fidel al seu discurs agressiu i radical, Bolsonaro, en una compareixença en directe per les xarxes socials, ha assegurar que si no fos pels “problemes”, del sistema electrònic de votació, “ja hauríem guanyat a la primera volta”. El militar va fer una crida als seus correligionaris a mantenir-se mobilitzats.

“El Brasil es troba a un pas del caos, no podem donar cap pas més cap a l’esquerra, ara ens hem d’unir tots, sota una sola bandera, sota una sola raça, perquè junts serem sí una gran nació i ningú no compta el potencial que tenim”, va assegurar el polèmic polític

La jornada ha estat de màxima felicitat per al clan Bolsonaro. Dos fills del presidenciable han obtingut resultats molt expressius: Eduardo Bolsonaro ha estat el diputat federal més votat a Sao Paulo des de la redemocratització del país i el seu germà Flàvio ha estat el senador amb més vots a Rio de Janeiro.

Haddad ja busca aliances

El Partit dels Treballadors té ara la missió, gairebé impossible, d’eixugar l’avantatge de 18,1 milions de vots de l’extrema dreta. Els comptes no surten. Sense temps, però, a perdre, Haddad ja ha assegurat que s’ha posat en contacte amb tres candidats d’esquerres i de centre: Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista (PDT), que ha quedat tercer (amb 13,3 milions de vots i 12,47% de l’ectorat), Marina Silva, Rede, que només ha reunit un milió de vots (el 2014 en van ser 22 milions) i Guilherme Boulos, de l’extrema esquerra del PSOL, amb 616.000 vots (0,58%).

“Els resultats que hi ha hagut són molt expressius, hi ha riscos per a la democràcia i la segona volta és una oportunitat inestimable que hem de saber aprofitar amb sobrietat”, ha remarcat Haddad. “Volem unir els demòcrates del Brasil al voltant de dos aspectes que es troben per davant de qualsevol interès: la sobirania nacional i la sobirania popular, per construir un projecte democràtic que busqui la justícia social”, ha indicat Haddad, des d’un hotel a Sao Paulo. Avui dilluns visitarà l’expresident Lula, a la seu de la Policia Federal on es troba empresonat, per analitzar el nou escenari electoral.

La crida d’Haddad de fer un gran front democràtic ja ha trobat la complicitat immediata de Ciro Gomes, que ha afirmat que “la meva vida és una història personal contra el feixisme” i ha mostrat un cop és el seu suport al moviment #EleNão, impulsat per col·lectius de dones a les xarxes i que es van materialitzar amb manifestacions multitudinàries ara fa una setmana contra Bolsonaro i els seus postulats masclistes i totalitaris.